El Ayuntamiento no encuentra la nave que estaba buscando para usarla como almacén

Martes, 30 de octubre de 2018

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se ha visto obligado a declarar desierto el proceso de licitación que había puesto en marcha con el objetivo de alquilar una nave para usarla como almacén por parte de sus servicios de obras e instalaciones. Lo que estaba buscando el Ayuntamiento era un espacio de al menos 1.000 metros cuadrados, con la idea de usarla durante 4 años (con posibilidad de 2 más) abonando 1.500€ al mes en concepto de alquiler.

En el plazo abierto a tal efecto, hasta la Casa Consistorial sólo llegó una propuesta, que incumplía varias de las exigencias del pliego de condiciones, según se recoge en el informe emitido por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.

Concretamente, en esa propuesta se ofertaban hasta 8 naves de diferentes tamaños (que en total sumaban 10.080 metros cuadrados de superficie), pero ninguna llegaba a los 1.000 metros cuadrados (la más grande era de 598). Además, esas naves tienen 38 años de antigüedad, superando los 30 años de tope que marcaba el pliego.

De igual modo, se señala que la naves no están situadas en suelo urbano industrial como se requería, sino en suelo urbanizable no delimitado (dentro del sector 22); y que no se encuentran libres de cargas tal y como exigía el pliego. Por todo ello, esta oferta ha sido eliminada, y al no haber más, el proceso ha tenido que ser declarado desierto.