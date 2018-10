Los mirobrigenses optan por nichos y columbarios para el eterno descanso de sus seres queridos

Miércoles, 31 de octubre de 2018

Desde el año 1862 Ciudad Rodrigo cuenta con un Campo Santo digno para dar reposo a sus habitantes y familiares de ellos. Un cementerio que hasta esta fecha acoge a 14.169 personas y da empleo fijo a 4 trabajadores contratados por el Ayuntamiento mirobrigense.

Al comienzo esta nueva legislatura, el consistorio, a través del concejal de Ciudadanos Cristian González, ha hecho una inversión de 96,912 euros destinados principalmente a la construcción de 360 nichos y maquinaria para poder fabricarlos.

Con este presupuesto además se ha hormigonado la calle principal del cementerio viejo, por un valor de 7,660 euros y la nueva que da paso a los nichos recién construidos con 14,880 euros, el arreglo total de la pared que delimita el Campo Santo con las vías del tren, recientemente deteriorada tuvo un coste de 11,726 euros.

También se ha procedido a pintar de color blanco las cuatro puertas principales de entrada y el exterior de la capilla, sita en el interior del cementerio con personal del Ayuntamiento.

Según el edil de C´S, actualmente no existe demanda de sepulturas, por ser el precio más elevado que supone en primer lugar el terreno, más caro que el nicho y columbario, a lo que hay que sumar el monumento de mármol o granito, mucho más costoso que una simple placa de pocas dimensiones para cerrar la bóveda con el grabado correspondiente.

Esta demanda tiene la ventaja para la entidad pública de ahorrar espacio y tener espacio suficiente al menos para 25 años más, quedando bastante terreno todavía sin utilizar.

Un espacio que crece en demanda son los columbarios, ya que hay una progresiva decisión de incineración, elección en la que en muy poco espacio se pueden depositar varias urnas.

En lo que se refiere al cementerio nuevo, según apunta González, en esta legislatura se ha actuado en todo lo necesario sin quedar nada pendiente hasta el momento, tan solo fuera del cementerio quedaría el arreglo de la carretera, un poco deteriorado que incomoda a los conductores.

Crear una escuela taller para el mantenimiento y reparación del cementerio viejo

Toda construcción con algo más de siglo y medio necesita unos cuidados y reformas. En un cementerio ocurre lo mismo, desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se lleva haciendo desde siempre un mantenimiento con prioridad de respeto al entorno. En la anterior legislatura, se dio opción a los propietarios de nichos a cambiar los restos de sus familiares a la parte nueva sin coste alguno, con el fin de restaurar y aprovechar el espacio existente. Al no ser posible la localización de muchos propietarios y la negativa de otros a mover los restos, no es posible hacer obras y aprovechar el espacio vacío, hoy por hoy inutilizados por el tamaño inferior del nicho al actual, con lo cual un ataúd actual no entra en el espacio existente.

Según Cristian González, “La creación de una escuela taller para arreglo y mantenimiento del cementerio viejo, sería una opción muy beneficiosa y económica para las arcas municipales, creando puestos de trabajo y formación, creando una imagen correspondida a la historia de nuestros ciudadanos a la vez de una vista emotiva, ya que en este momento, la imagen que se pueda dar es mejorable”.

Precios y tarifas compra o alquiler espacios

Sepultura 1138,76€, Nichos (pared superior) 1.024,88€, Nichos (centrales y bajos): 1.252,64€

Columbarios 700 €.

Alquiler de sepulturas por 5 años 284,65€, alquiler de sepulturas por 10 años : 559,37€

Reportaje gráfico: Adrián Martín