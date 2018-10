El permiso de paternidad de 16 semanas en la Administración 

Martes, 30 de octubre de 2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha firmado con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, sendos acuerdos en materia de conciliación:

Ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas de manera progresiva (8 semanas en 2019, 12 semanas en 2020 y 16 en 2021).

Aplicación de un sistema de bolsa de horas equivalente a un 5 por ciento de la jornada anual de cada empleado o empleada pública para el cuidado de hijos o hijas menores de edad y para la atención de personas mayores y con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad.

La utilización de estas horas tendrá carácter recuperable en un plazo máximo de 3 meses y se podrán acumular en jornadas completas (lo que equivale a hasta 11 días).

CSIF valora el acuerdo alcanzado porque supone una ampliación de derechos. Siempre hemos dicho que la Administración (la empresa más grande de este país) juega un papel fundamental a la hora de trasladar a la sociedad nuevos derechos. Así sucedió cuando CSIF firmó el Plan Concilia que, por primera vez en la historia introdujo el permiso de paternidad que hoy nadie se cuestiona.

Por eso desde ya CSIF va a mantener una posición crítica y reivindicativa hacia el Gobierno y reclamamos el permiso de paternidad de 20 semanas, en línea con el que hemos firmado con la Junta de Andalucía. CSIF lideró este acuerdo en Andalucía y así se lo reclamamos a la ministra.

No puede ser de otra manera. Hablamos no solo de derechos de los padres y madres, sino de los hijos a ser protegidos como establece el Código Civil. Y no puede ser que en un mismo país haya hijos que disfruten de sus padres 40 semanas y otros solo 32.

Además, reprochamos al ministerio que haya condicionado la negociación al acuerdo alcanzado con Podemos rebajando el alcance del acuerdo. De esta manera, el año que viene los empleados públicos disfrutarán de 8 semanas de permiso en vez de las 9 que se plantearon al inicio de las conversaciones con los sindicatos.

CSIF también ha trasladado la necesidad de derogar la instrucción de jornada y horarios que estableció durante la crisis una jornada mínima de 37,5 horas, con el fin de que se pueda aplicar la jornada laboral de 35 horas, como ocurre ya por otra parte tanto en Andalucía y Extremadura.

Igualmente reclamamos que se desarrolle la posibilidad de realizar jornada continua para el cuidado de hijos menores de 12 años y con discapacidad; y que se extienda el sistema de bolsa de horas para el cuidado de nietos y abuelos (consanguinidad en segundo grado), tal y como ocurre también en Andalucía.