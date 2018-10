Policarpo Sánchez: “No dejaré salir ningún legajo más del Archivo de Salamanca”

Martes, 30 de octubre de 2018

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo asegura que llevará al ministro de Cultura y a la Generalitat ante la Audiencia Nacional si no se devuelven los documentos

Miembros de la junta directiva de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca han registrado este martes en la Subdelegación de Gobierno una carta dirigida al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, en la que se le exige “que no entregue ningún legajo más y que ordene la devolución de los 400.000 documentos que la Generalitat de Cataluña retiene ilegalmente en su poder”.

El presidente del colectivo, Policarpo Sánchez, ha declarado que “no pararé hasta recuperar todos los documentos que retiene ilegalmente la Generalitat de Cataluña y no dejaré salir ningún legajo más del Archivo de Salamanca. Emprenderé cuantas acciones sociales, políticas y judiciales sean necesarias en defensa de España" y ha anunciado que llevará ante la Audiencia Nacional “al ministro de Cultura y a los responsables separatistas de la Generalitat si no se devuelven los documentos o se ordena otra salida”.

Sobre la salida de nuevos documentos del Archivo, Sánchez ha asegurado que el ministro de Cultura, en una comparecencia en la comisión del Senado de la semana pasada, dijo a la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña que “con la actual ley en la mano no se puede sacar ni un solo documento pero que no se preocupe porque legislaremos de nuevo o reformaremos la ley para que tengan cabida esas nuevas salidas”. Además, ha añadido que la supervivencia del Gobierno de Pedro Sánchez depende de los votos separatistas catalanes y “le dan lo que haga falta, si es necesario la Plaza Mayor de Salamanca, y no lo vamos a consentir”.

Junto a la presentación ayer de sendas mociones en el Ayuntamiento de Salamanca y en las Cortes de Castilla y León con la misma finalidad, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca iniciará el próximo lunes una nueva campaña de recogida de firmas, a través de internet y con la instalación de mesas en la calle, bajo el lema ‘Devuelva de una vez los documentos robados y no robe ni un solo documento másdel Archivo de Salamanca’ y dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se cumpla la ley porque “está en juego nuestra dignidad como pueblo español y como salmantinos y no nos van a volver a expoliar ni a avasallar”, ha declarado Policarpo Sánchez.

Fotos: Alberto Martín