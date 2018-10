Denuncian un nuevo caso de abusos sexuales de un sacerdote en Salamanca

Martes, 30 de octubre de 2018

Teresa conde denuncia que sufrió abusos sexuales por parte de un sacerdote en Salamanca cuando tenía 14 años. En una entrevista concedida al diario El País, esta nueva víctima narra con total entereza cómo fue objeto de todo tipo de abusos por un cura en un colegio de la capital.

En la entrevista recuerda cómo aquel infierno comenzó un mes de noviembre, cuando “me vi con este señor encima metiéndome las manos en mis partes íntimas, metiéndome la lengua en la boca, y teniendo lo que yo sé hoy en día que era un orgasmo. Recuerdo la sensación de asco y pánico y la necesidad de salir corriendo porque creía que me iba a morir”.

El sacerdote, de nombre Domingo, “es la persona me violó y abusó de mí”, incluso aseguró que comenzó “a venir a mi casa a la hora de comer y a la hora de cenar, y en los cumpleaños, y en los santos, y en los días de la madre y todo el rato. Este señor era de absoluta y entera confianza de mis padres y mía también. A eso además hay que sumarle que yo en aquel momento era católica. Yo me creía aquellas cosas de confiar en los curas y en Dios”.

Aquellos abusos, ya como director del colegio, ocurrían en el interior de secretaría, un espacio que describe con detalle en la entrevista. “Ocurrieron tocamientos, besos, todo tipo de cosas que soportaba como podía. Sé que después a lo que yo hacía en el aquel momento se le llama estar disociado. Es decir, aquello ocurría como si tomases un café. Yo volvía a casa y seguía con mi vida como si lo que viese ocurrido allí fuese de lo más normal y natural y se acabó”.

Asimismo, asegura que en el colegio conocían los hechos. “Sé que lo sabían en el convento porque él mismo me hablaba de las bromas que al respecto hacían del tema, lo que ocurre es que en la sociedad que vivimos la culpa la tenía yo, que tenía 14 años, y no el señor que tenía la edad de mi padre, 42. Lo negarán, pero me consta que lo sabía más gente”.

Además, añade que nunca nadie le ha pedido perdón, ni el sacerdote no la congregación a la que pertenecía. “Me llamó en una ocasión el tío este, me consta que por recomendación de alguien, que se acordaba de mi todos los días y que tenía muy buenos recuerdos, pero jamás me ha pedido perdón, ni él ni la congregación ni Daniel ni nadie. Me siento responsable y culpable cada vez que veo o entiendo o leo que a otra niña o a otro niño le ha ocurrido exactamente lo que a mí. Tengo la sensación de tener la responsabilidad de hablar para que se sepa entre qué gente estamos y cuál es el comportamiento que tiene la Iglesia. Lo va a tapar siempre, lo van a negar siempre, nos van victimizar después de nuevo, primero nos victimiza el que nos viola y luego nos victimiza la institución”.

Por último, aclara que “no tengo interés ninguno, ni en dinero ni en nada que se le parezca, pero sí que reconozca lo que ha habido. Y sé que ha habido muchas más personas con las que lo ha intentado”, y se dirige a las personas que han sufrido los mismos problemas que ella para “que busquen a alguien de absoluta y entera confianza para hablar, porque el primer paso es que te sientas acogido”.

PARA VER EL VÍDEO DE LA ENTREVISTA, PINCHAR AQUÍ