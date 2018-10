Martes, 30 de octubre de 2018

Buen servicio, alta calidad y un precio ajustado. Bajo estas tres premisas, el 26 de octubre abrió sus puertas en Salamanca Inmovaras, un nuevo concepto de inmobiliaria. Según explican los gerentes de este nuevo negocio, Joaquín y Cristina Varas, padre e hija, Inmovaras no se basa en la venta tradicional, sino que es una apuesta mucho “más revolucionaria”. “Vamos a vender el producto de una forma no convencional, no vamos a basar la venta de inmuebles con fotos, si no que el cliente, a través de nuestra web, podrá hacer tour virtuales con 360º para recrearse en la propia vivienda”, explican.

Además de la compra-venta de inmuebles, en sus instalaciones de Paseo Torres Villarroel 30, disponen de una exposición de puertas, armarios, platos de ducha, cerámica, ventanas, tarima, Armarios y vestidores que pueden realizar a medida y personalizables, etc. Otro de los servicios que ofrecen es la reforma integral de la vivienda y además de todo esto, ofrecen al cliente la gestión de todos los trámites legales requeridos en la compra y venta, permisos, traspasos, y todo el asesoramiento necesario sobre la calidad de la vivienda.

Su experiencia se remonta a más de 30 años en este sector, además de la promoción de bloques de viviendas, pues su familia fue pionera en la construcción de inmuebles en Cabrerizos, entre otras promociones.

En materiales, trabajan con las primeras marcas como Porcelanosa, Keraben, Metropol, Quick Step, Disfloor, Acquebella o Minguela. Su objetivo es trabajar con la mejor calidad y ofreciendo al cliente un servicio completo siempre con un trato cercano y personalizado. Su horario de atención al público es de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas. Su teléfono es 923 05 37 68.