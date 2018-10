IU señala que la actitud del PP sobre el Plan de Juventud es “hacer oposición por oposición”

Lunes, 29 de octubre de 2018

CIUDAD RODRIGO | Domingo Benito señala que en la rueda de prensa ofrecida por los populares dijeron cosas que no mencionaron en la Comisión

Aprovechando su comparecencia en la tarde del lunes para hablar del rechazo a su propuesta para remunicipalizar el servicio de limpieza viaria, Izquierda Unida valoró a preguntas de los medios de comunicación la comparecencia de prensa realizada durante la mañana por el PP en torno al Plan de Juventud y Adolescencia de la Concejalía de Juventud.

Desde el punto de vista de IU, en este asunto, “lo que viene a hacer el PP es oposición por oposición: no han hecho ninguna propuesta en positivo”, manifestando estar a la espera de “recibir sus propuestas para incorporarlas”, apuntando que PSOE y Ciudadanos sí habían llevado a la reunión celebrada a primera hora de la mañana “enmiendas concretas”.

En torno la reclamación manifestada por el PP en rueda de prensa de que echan en falta en el Plan datos de matriculados en institutos o universidades, Domingo Benito indica que en la Comisión “no hablaron de matriculación”, pidiendo únicamente conocer qué hacen los jóvenes cuando acaban los estudios, algo que entiende que es ‘imposible’ de saber, salvo por una encuesta que no tiene disgregaciones por provincias. Desde su punto de vista, el Plan sí recoge “preferencias, datos y la expectativa del alumnado”.

En materia educativa, a IU le sorprende que el PP critique al Ayuntamiento por no haber hecho un estudio a nivel local para valorar la viabilidad de nuevos ciclos formativos, cuando las Cortes de Castilla y León aprobaron hace tres años una PNL en la que se instaba a la Junta a estudiar qué ciclos se podían implementar en toda Castilla y León y no lo han hecho.

Respecto al empleo, el delegado de Participación Ciudadana indicó que en la Comisión de la mañana del lunes los populares tampoco habían dicho nada sobre el número de jóvenes parados, siendo la única pregunta al respecto una de José Manuel Jerez en la anterior Comisión sobre la ocupación a nivel municipal.

Domingo Benito reveló que en la Comisión se había dicho desde las filas populares que la encuesta realizada entre los jóvenes “no es representativa”, un argumento que rechaza por completo ya que participaron “el 30%” de los jóvenes: a ver qué encuesta tiene un 30% de universo”. De igual modo, en torno a lo dicho sobre que “se sabía poco de los jóvenes en edad escolar”, Benito indicó que el 80% de los jóvenes de esas edades rellenaron la encuesta, cuyos resultados (en un informe de 100 folios) “ya se pasaron, pero se van a volver a pasar”.

Sobre otros asuntos, el portavoz de IU defendió que el Plan sí incluye aspectos de salud en torno a drogodependencias, ludopatía o alcohol, mientras que respecto a que La Fábrica ya tenía uso cuando gobernaba el PP con otro nombre, Benito señala que “me gustaría saber cómo funcionaba antes la Fábrica, porque no lo recuerdo y era concejal”.

Por otro lado, en torno a la ausencia en las reuniones formativas organizadas por la Diputación (el PP decía que no se había asistido a ninguna), IU apuntó que sí se acudió a dos, “pero visto el contenido se entendió que no era provechoso”; mientras que sobre la no promoción de las ferias como Jóvenes Despiertos, “siempre hemos trasladado la información desde el Ayuntamiento a las asociaciones juveniles” y a otras asociaciones.

En el lado opuesto, Benito dijo que “por tercer año se ha pedido la subvención del INJUVE”, pero según explicó depende de las actuaciones juveniles hechas en años anteriores, y el Ayuntamiento tenía un “0” en algunos años.