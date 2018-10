ENTRE PUENTES

¡QUIERO SER POLÍTICO!

¡Aspiro a ser político!. “Sí, en cualquiera de las versiones múltiples y departamentos que existen para cualquier cargo público, me da lo mismo diputado, secretario, subsecretario, consejero, y ese sinfín de cargos en las administraciones del ente público, lo dicho –“Quiero ser político” porque aspiro a robar en grande y a acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que lo han hundido las anteriores administraciones de compinches sinvergüenzas; (véase las tramas, amnistías fiscales, testaferros y otros especímenes de todos conocidos), no señores, no es ese mi elemental propósito, sino que, íntima y ardorosamente, deseo contribuir al saqueo con que se vacían las arcas del Estado, aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a candidato con Master o sin él”.

Todos los sinvergüenzas del pasado, el presente y el futuro, tuvieron la mala costumbre de hablar a la gente de su honestidad. Ellos "eran honestos". "Ellos aspiraban a desempeñar una administración honesta". Hablaron tanto de honestidad, que no había centímetro cuadrado en el suelo donde se quisiera escupir que no se escupiera de paso a la honestidad. La palabra honestidad ha estado y está en la boca de cualquier atorrante que se sube en el primer pulpito y exclama que "el país necesita gente honesta"… En definitiva, sobre el país se ha desatado tal catarata de honestidad, que ya no se encuentra un solo pillo autentico. (Enternecedor).

Si usted quiere ser diputado, no hable a favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del recibo de la luz, de autónomos, de impuestos, de la precariedad, de las tasas, del cementerio del Mediterráneo, del impuesto a la renta; no hable de fidelidad a la Constitución, ni a las instituciones, y tribunales etcétera; no hable de defensa del obrero, del empleado, y del niño. No; si usted quiere ser un refinado político, exclame por todas partes:

"¿Quiere usted ser diputado, consejero, secretario etcétera?" “¿Sabe cómo engañar al electorado?”… Hay que encontrar algo que parezca verdad, hay que tener en las entrañas al partido, y hay que buscar un relato, un discurso, unas promesas, algo que los deje groguis a todos, sobre todo a los más aferrados a las siglas del partido, estos son los que más tragan, incluso, son los más “tontos”, y los que en este país creen en esta democracia, -que nosotros entendemos, según y cómo nos vaya-. Este es el curso rápido, después que hayas medrado por los pasillos del partido. Si quieres ascender debes de convencer a grupos del lectorado, y buscar recomendación en el puente de mando, donde te infiltrarán en los medios de comunicación convenientes, y así estarás listo para acometer, con base y fundamento, tu puesta a punto y poder rodearte de la legalidad con astucia, y con ingeniería jurídica… El resto se dará por añadidura, hay que ir algunos días al parlamento o al estamento correspondiente, a votar o, a lo que sea menester, para eso eres un reputado, diputado, senador, consejero o secretario- posiblemente por alguna provincia que ni tan siquiera conoces-, porque la ley te permite incluir tu nombre en una lista cerrada, y con la misma te vas llevando unos emolumentos, pagas, prebendas y otros pingues beneficios, por subirte al pulpito, y decirles a los incrédulos. Yo soy diputado y me lo llevo en crudo, “porqué me lo he ganado”. Sabes de sobra que te pasas de cínico. ¡Pero eso que importa!.

Aquí lo que hace falta es una concepción política que tenga apariencia de democracia y que no lo sea, que responda a todos los deseos y a ninguno, que está contra todos y con todos.

¿Quiero ser político?..- Digo a viva voz dando un puñetazo en la mesa-, y exclamo: -¿Podéis decirme que tiene que ver la vergüenza, la decencia, la honestidad, el pudor, los buenos sentimientos con la política? ¿Quieren explicarme y dejarse de decir “milongas”? Cuando entras a una zapatería no es para comprarte un traje sino un par de zapatos, ¿no?. Bueno, cuando vas de político no es a comprar decencia, ni honestidad ni ninguna de esas tontunas...Soy muy sincero, vive Dios, yo no pido fruslerías. Pido robar, robar honradamente como cualquier hijo de vecino. ¿Es eso pecado?. No… Sólo me falta una gran mentira con que mover la masa ciudadana. El que la encuentre, créalo, el que encuentre la gran mentira podrá llegar hasta ser Presidente del país… Estén muy atentos.

Un diputado cínico…y bromista…discúlpenme.

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías