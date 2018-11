Palabras olvidadas que darian otro sentido a la convivencia

Perdón

Todos cometemos errores, nos equivocamos. Un mecanismo de evaluación interna nos insta a pedir perdón. ¿Lo hacemos?.

A veces, nuestros fallos, por contradictorio que pueda parecer perjudican o van en contra de las personas que queremos. Quién no ha herido alguna vez con un comentario fuera de tono, una acusación infundada, ha juzgado sin tener menor derecho a hacerlo, ha pagado un enfado consigo mismo, con la primera persona que ha encontrado o tiene al lado.

¿Cuando esto sucede pedimos perdón? Pues reconozcamos que NO. Rápidamente pensamos: si pido perdón estoy acato no solamente el fallo sino también muestro debilidad. ¡Y ojo ¡eso es intocable ¿Recuerdan quien recientemente ha pedido perdón? Sí, pues como ciudadana espero que los encarcelados por el mismo motivo, pidan perdón, que se enteren de una vez y para siempre, que el dinero público es nuestro, no vengan con la falacia “Cómo no es de nadie lo gasto en mis caprichos”, dennos cuentas. Y la otra persona que por primera vez en la historia de España ha pedido perdón fue el anterior Rey.

Otra palabra olvidada

Gracias

Me pregunto ¿Cuesta tanto dar las gracias?. Ser amable, mostrar agradecimiento.

Una de las cosas que mis padres me enseñaron fue a dar las gracias, y cada día lo práctico, es muy simple el ejercicio, entren en un establecimiento y cuando le hayan solucionado sus dudas o haya comprado, de las gracias, seguro que arranca una sonrisa, si marcha sin decir ni "mutis", la reacción de la persona que le atendió no es la misma.

Nota:

¿Saben si las han retirado de la RAE?

Consejo:

Ponga en sus labios "gracias" “perdón”, y verá como su vida cambia..