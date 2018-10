El 3º Día | 29OCT | Del espíritu semanasantero en Plasencia al turismo deportivo del Monterrey

Lunes, 29 de octubre de 2018

Un repaso a algunas historias complementarias del gélido último fin de semana deportivo del mes de octubre

[HILO MUSICAL > In the Air Tonight, de Phil Collins]

Cuando quedaba poco más de un minuto del partido de la NFL jugado el domingo entre Los Ángeles Rams y los Green Bay Packers, en el emblemático Memorial Coliseum de Los Ángeles (sede de los JJOO de 1932 y 1984, y de los futuros de 2028) sonó este tema de Phil Collins, que data de 1981, pero que volvió al primer plano en 2007 por el anuncio televisivo que aparece en el vídeo. En un primer momento, puede parecer un poco ‘tontería’, pero costó más de tres meses producirlo, requiriendo de una minuciosa grabación (no es nada fácil tocar así la batería con ese traje).

[MOMENTOS FdS]

- Un poco de Semana Santa tras cumplir con la tarea deportiva : En la jornada del sábado, tras cumplir su tarea dirigiendo al Alevín A del Ciudad Rodrigo y jugando con el Infantil, respectivamente, Pamplis y Guille se desplazaron a Plasencia para asistir –todavía con el traje de ‘trabajo’ puesto- a la Feria Nacional de Arte Cofrade, a donde habían sido invitados a tocar (ambos forman parte de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Jesús Nazareno). En la imagen aparecen junto al Pebetero que llevó la Cofradía del Silencio de Ciudad Rodrigo.

- Un poco de ‘turismo’ antes del partido : La expedición del Real Salamanca Monterrey que se acercó en la tarde del sábado a Ciudad Rodrigo para jugar fue un buen ejemplo de lo que se puede considerar ‘turismo deportivo’: previamente a sus partidos, comieron en un restaurante de Miróbriga, y posteriormente fueron a pie hasta los Campos de Toñete. Lo peor, el frío que hacía para andar por la calle.

- Un álbum otoñal : En la crónica del partido jugado por el Senior del Ciudad Rodrigo frente al Ejido en la tarde del sábado en León apuntábamos que el campo de juego estaba lleno de hojas caídas, conformando una estampa totalmente otoñal. Ese aspecto se puede apreciar mejor en la galería de imágenes del partido que ha colgado el Ejido en esta dirección: https://www.flickr.com/photos/167452297@N06/sets/72157701380376431/ (evidentemente, está centrada en sus jugadores, pero también se ve a algún mirobrigense).

- Laberinto : El Pabellón de la Avenida Conde de Foxá no es demasiado ‘complejo’ en lo que a estructura se refiere, pero uno de los jugadores del Infantil del Zaratán Courviset apuntaba al salir de allí en la mañana del domingo por la puerta principal que “esto es un laberinto”.

- Voluntario para los golpes : En el partido de Seniors jugado entre III Columnas e Intersala, Adrián Moreiro se llevó una tarascada importante al borde del área (la que aparece en la imagen), que no fue penalizada. Uno de los jugadores del InterSala que estaba en el banquillo dijo en voz alta: “bien arbi, no es nada”; respondiendo acertadamente un aficionado mirobrigense desde la grada: “será para ti, que no te ha dado”, añadiendo este aficionado algo así como “ya sabéis, dadle a ese, que no le duelen los golpes”.

- Un gol tardío : El segundo gol anotado por el InterSala en Conde de Foxá tardó en subir al marcador, siendo de hecho la afición mirobrigense quién se lo acabó recordando desde la grada a la mesa, que parece que se había olvidado por completo: “mesa, sube el gol cuando quieras”.

- Hombre de poca fe : En el tramo final de ese partido, el árbitro le sacó una amarilla a Viru, que estaba calentando en la banda. El árbitro le pidió que se diese la vuelta para verle el número, pero como tenía la camiseta de calentamiento puesta, Viru le dijo directamente que el 4. Pese a que eran los compases finales, y que no llevaba a ninguna parte, el árbitro no se fio y le hizo darse la vuelta y subirse la camiseta para verle el dorsal.

- Desconexión : En la tarde del domingo hubo una charla sobre adicciones digitales en el Palacio Episcopal al mismo tiempo que se jugaba el Barça-Madrid. El ponente, Isidro Catela, tras informar de que iba perdiendo el Madrid (en ese momento el encuentro estaba en el descanso), dio las gracias a los presentes -siguiendo la temática de la charla- “por haberos desconectado pese a haber un Barça-Madrid”.

- En tweets :

Ya era hora de marcar un gol de doble🤦🏻♂️⚽️ a falta de uno dos☝🏻

Contento por la victoria del equipo y con ganas de más en lo individual con los 4 goles⚽️ pic.twitter.com/koDNMFDokG — jorgecresposanchez (@jorgecresposan2) 27 de octubre de 2018

