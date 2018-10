El PP considera que el borrador del Plan de Juventud tiene “muchas palabras y pocas acciones concretas”

Lunes, 29 de octubre de 2018

CIUDAD RODRIGO | Los populares critican que el Ayuntamiento no asista a las reuniones formativas que organiza la Diputación

El Partido Popular de Ciudad Rodrigo ofreció en la mañana del lunes una rueda de prensa para analizar el borrador del Plan de Juventud y Adolescencia elaborado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, que fue tratado precisamente en una Comisión monográfica celebrada a primera hora de la mañana.

Para los populares, el Plan “está plagado de muchas palabras pero pocas acciones concretas”, considerando especialmente que “cojea” en lo que al diagnóstico se refiere: “se asienta más en impresiones que en datos objetivos que permitan trabajar con ellos”, entendiendo que “sólo con un buen diagnóstico se hacen buenas propuestas”, según el portavoz popular Marcos Iglesias.

Desde su punto de vista, en el Plan “faltan datos”, como la matriculación en los centros educativos de Ciudad Rodrigo y su evolución en los últimos años tanto en Bachillerato como en ciclos formativos, el número de matriculados en la Universidad de Salamanca que proceden de Miróbriga, así como la orientación formativa y profesional de aquellos que ya van a acabar su etapa en los institutos.

En palabras de Miguel Matías Rubio, les “gustaría saber” dónde están los 1.150 jóvenes de entre 18 y 27 años: si estudiando o trabajando, apuntando que no se pueden ofertar ciclos “sino sabemos dónde están”. De igual modo, echan en falta saber cuántos jóvenes mirobrigenses están parados, con especial incidencia en la franja de 27 a 35 años, en la cual hay un total de 1.100 personas: “un Plan no puede comenzar sino hay datos de parados”.

Según apuntan, “los esfuerzos dependen de la situación de esa franja de edad”, considerando en todo caso que la franja considerada de jóvenes, de 12 a 35 años es “amplia”, y “destinar esfuerzos de manera uniforme es imposible”. En este sentido, creen que no tiene sentido hablar de emancipación y empleo en torno a los chavales de 12 a 17 años (de los cuales hay 650 en la actualidad).

En definitiva, les gustaría tener un “mapa de situación” de los jóvenes, entendiendo que sin ese mapa “es difícil plantear el destino de los recursos en una dirección u otra”. En torno a las propuestas recogidas en el borrador del Plan, los populares hicieron en la rueda de prensa varias consideraciones, como por ejemplo que echan en falta un apartado de “ocio saludable”.

Especialmente critican que se diga que se hará una campaña de concienciación para que los vendedores no despachen alcohol y tabaco a menores: “no hay que concienciar, está prohibido”. Por otro lado, resaltan que el Plan se olvida “de la creación de una Casa de la Juventud”, añadiendo que “está La Fábrica, que ya funcionaba con otro modelo cuando gobernaba el PP, pero falta un espacio de ocio saludable”.

En torno a la formación, consideran que se debe “analizar la formación que pueden demandar los jóvenes”, recordando que no se ha hecho el estudio de viabilidad para la implantación de nuevos ciclos formativos que se recogía en una moción que ellos presentaron. Mientras, respecto a la empleabilidad, señalan que no se pueden implementar medidas eficaces si no se recogen los datos de la situación laboral de los jóvenes. En torno a esta área, piden que se retome el Plan de Estratégico de Turismo, “donde hay una evidente creación de empleo”.

Los populares están dispuestos a apoyar el Plan de Juventud y que salga por unanimidad, pero quieren “un buen Plan y no como éste, que quiere tener el titular, pero con medidas poco eficaces”. Además critican que se quiera aprobar cuando “se está a 6 meses de las elecciones”, ya que un plan de este tipo “es un plan de acción política” que quedará para la siguiente Corporación. Desde su punto de vista, “se ha actuado con demagogia; dos años trabajando para un Plan en el que faltan muchos datos objetivos”.

En otro orden de cosas, el PP criticó al Equipo de Gobierno por no haber asistido en todo lo que va de legislatura a las reuniones formativas para técnicos y concejales de juventud que organiza la Diputación de Salamanca cada 6 meses, en las que se tratan temas variados como ciberseguridad, el programa Erasmus o los planes europeos. Los populares califican de “actitud irresponsable” el no acudir a estas sesiones.

Asimismo, critican que ni se asista ni se dé publicidad a las ferias de juventud que organizan otras administraciones, refiriéndose aunque sin mencionarlo a la reciente Feria Jóvenes Despiertos promovida por la Diputación, que sí contó con la asistencia de jóvenes de Sancti-Spíritus, “pero no de Ciudad Rodrigo”, considerando que no se promociona por ser promovida por una administración gobernada por el PP. Por estos hechos, los populares acusan al Equipo de Gobierno de “demagogia” cuando “aborda temas de juventud”.