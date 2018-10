NÓMADAS DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN. KNOWMAD.

Después de una semana de congreso de educación no formal escolapia repaso algunas conclusiones.

La Escuela Pía de Calasanz lleva cuatrocientos años de escuela, pía significaba gratuita. Comenzó en Italia donde hoy tienen que venir Escolapios de Méjico para encargarse de lo más social. También el Papa es argentino, y de una ciudad a nueve kilómetros al sur de Jerusalén en Cisjordania en los montes de Judea, llamada Belén nació según la Biblia Jesús de Nazaret.

La Iglesia y los propios Escolapios tienen que renovar su carisma de dedicación a los pobres mirando al Nuevo Mundo. Mirando al Sur, América, África, Asia…

Europa está envejecida, tiene pocos nacimientos y con las políticas migratorias me atrevo a decir que malas ideas. Los índices Gini del mundo son escandalosos por la desigualdad existente.

El mundo debe crear redes holónicas basadas en la confianza y no en el control. Abrir la puerta a los talentos del mundo ayudará a mejorarlo. En PIXAR permiten que los trabajadores se formen en lo que quieran, un día una ejecutiva bajó al comedor y se enteró que un camarero había hecho un curso de globoflexia. Lo subió a diseño y salió la película de UP dónde la casa vuela con globos.

Salir de los localismos amplia nuestra visión de mundo y nos permite compartir soluciones a injusticias que se repiten en muchas partes del mundo.

Los prejuicios limitan, por eso se debe abrir la mente y el corazón. La mala prensa de la Iglesia por hechos reprobables no implica que no existan las grandes obras dedicadas a mejorar la vida de aquellos que más sufren. Esta semana me he sentido orgulloso de ser Escolapio laico, me he sentido profundamente admirado por los chicos y chicas de Santiago Uno y de la Milani y de los educadores y profesores. El sobreesfuerzo, el trabajo bien hecho, el cariño y la disponibilidad para aprender y para ofrecer lo que tenemos por si es útil en lugares como Mejicali, Tijuana, Senegal, Venezuela, Guinea, etc.

Por eso el título de nómadas del conocimiento y la innovación. La innovación no es sólo tecnológica, se refiere a nuevas formas de distribución de la riqueza el conocimiento, de la educación como motor de la justicia y con prosumidores que seamos lo menos cómplices posibles de las desigualdades de oportunidades sobre todo de los más jóvenes.

Debemos cambiar las jerarquía por redarquías que promuevan otros conceptos de educación que valore las inteligencias de capacidades interpersonales para relacionarse sin dañar una pedagogía del cuidado como han llamado algunos.

Buen viaje a todos los que han regresado a su lugar de misión.