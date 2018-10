Nuevo batacazo de un impotente Salamanca UDS, que acumula ya cinco derrotas en seis encuentros (2-0)

Domingo, 28 de octubre de 2018

El equipo charro cae presa de sus propios errores en su visita al Pontevedra y cae a la penúltima posición de la tabla clasificatoria

Camino de cumplirse el primer tercio de la competición, este Salamanca UDS parece tener mala pinta. A pesar de que el debut de Antonio Calderón en Coruxo parecía que iba a dar nuevos aires, el equipo se estrellaba la pasada semana en el Helmántico y esta tarde, lejos de levantarse, volvía a caer de nuevo en Pasarón ante un histórico como el Pontevedra al que le bastó con llegar apenas en dos ocasiones para llevarse los tres puntos ante el galimatías en que parece haberse convertido el Salamanca que este domingo ni defendió bien ni atacó bien.

Y el caso es que el equipo blanquinegro había salido bien colocado y con buenas intenciones. En los primeros minutos ninguno de los dos equipos era capaz de hacerse con el mando, pero el equipo blanquinegro parecía tener las ideas claras. De hecho, este el fútbol, y habría que ver qué habría pasado si el Salamanca UDS mete alguna de las dos ocasiones que tuvo en la misma jugada en el minuto 6, primero con un remate de Manu Molina que estrella en Campillo con todo a favor y el posterior rechace de Calero que atrapa en la línea de gol el meta local. De hecho, el gol charro pudo llegar también en el 15, pero Héctor no llega a rematar un buen pase de Fer Ruiz.

Podría haber cambiado, pero eso es movernos en el terreno de la hipótesis. La realidad, la cruda realidad llegaba en el minuto 17 cuando Kevin, desde treinta metros se acomoda el balón sin que nadie llegue a taparlo, suelte un disparo raso y por el medio y cuando Alcolea parecía que no iba a tener problemas para atraparlo se le escapa de las manos suponiendo el primer tanto del partido.

No se había levantado de la lona el equipo charro cuando seis minutos después Álex González entra por banda izquierda, centra casi con la puntera y el delantero Arruabarrena se cuela “como Pedro por su casa”, entre los dos centrales para poner el 2-0.

Y no se lo creerán, pero ahí terminó el partido porque el Salamanca, por mucho que quiso, no fue capaz. No se sabe si es por la situación, si es por la dinámica o si es por falta de aptitud, pero el equipo charro, que tan buenos minutos de juego colectivo dejara ante Burgos, Ponferradina, o, incluso, Fuenlabrada, no arranca, aunque sea el mismo y lo de las últimas seis jornadas, con cinco derrotas y un empate, es más que preocupante, toda vez que el desencanto de una parte de la afición ya fue el domingo pasado hacia los jugadores.

La segunda parte fue un quiero y no puedo donde los charros no eran capaces de llegar a la meta contraria.

Ficha técnica:

Pontevedra CF: Edu Sousa, Nacho López, Nacho Lorenzo, Campillo, Victor Vázquez (Juan Barbeito, min. 73), Kevin (Mouriño, min. 61), Álex González, Javi López, Berrocal, Pedro Vázquez y Arruabarrena.

Banquillo: Juan Barbeito, Rubén (ps), Mouriño, Rivera, Jesús Barbeito, Pibe y Javi Pazos.

Salamanca CF UDS: Alcolea, Iván Calero, Tyson, Toño Vázquez, Armando, Sergio Molina, Héctor Gómez (Moussa, min. 73), Júnior (José García, min. 45), Fer Ruiz (Owusu, min. 61), Manu Molina y Pablo González.

Goles: 1-0, min. 17, Kevin; 2-0, min. 23, Arruabarrena.

Árbitro: Álvaro Alonso Prendes (Asturias). Amarillas para Campillo y par Calero, Sergio Molina y Pablo González.