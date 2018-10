“ (...) Piensa en tu biblioteca. Hubo un día en el que esa biblioteca no existía. Alguien la soñó, luchó por ella, la llenó de libros y también de sueños. Hazte del equipo de ese alguien que la hizo posible, lucha por un mundo en el que no haya un ser humano que no tenga cerca una biblioteca, o un amoroso bibliobús. Que no haya un solo niño, joven o adulto, que no roce la mano de una bibliotecaria que le aconseje, que le oriente en el laberinto. Que es lo mismo que decir que no haya un solo ser humano conectado a lo que fue, lo que es y lo que será. (...).”

Extracto del pregón de Gonzalo Moure para el Día de la Biblioteca, 2018.

El miércoles 24 de octubre, fue un día muy especial -aunque simpere lo son- para todos aquellos que adoramos no solo leer, sino también, resguardarnos entre bibliotecas vivas llenas de magia, aventuras, diversión, misterio, viajes… y donde nos nutrimos de ideas, creatividad, palabras, historias e imaginación. Celebramos EL DÍA DE LA BIBLIOTECA.

Cartel del ilustrados Alfonso Zapico.

Una iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro infantil y Juvenil cuyo origen comenzó en el año 1997. A partir de ese momento se esfuerzan en dar a conocer y reconocer la labor de las bibliotecas: sus servicios y sus recursos profesionales, y en agradecer y reconocer la labor de los bibliotecarios y las bibliotecarias.

Nosotras, como promotoras de lectura y creatividad, queremos poner nuestro granito de arena a través de la creación de este punto de lectura: HISTORIAS DE BIBLIOTECA CON UN PUNTOCURIOSO donde descubrir y disfrutar de libros cuyas historias transcurren en la biblioteca.

GRACIAS BIBLIOTECAS, BIBLIOTECARI@S, USUARIOS, ESCRITORES, ILUSTRADORES, NARRADORES, PROMOTORES DE LA LECTURA, EDITORIALES, PROFESORES Y TODOS AQUELLOS CURIOSOS INTERESADOS EN LA LECTURA POR HACER DE LAS BIBLIOTECAS LUGARES SOCIALES, CULTURALES, DEMOCRÁTICOS DONDE LA FIESTA DE LA LECTURAS ES IMPARABLE.

Soraya Herráez.