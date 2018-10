João Rasteiro presenta un libro con creaciones de los últimos quince años

Sábado, 27 de octubre de 2018

Bajo la coordinación del poeta Hugo Milhanas Machado, profesor del Área de Filología Gallega y Portuguesa de la Universidad de Salamanca, la Hospedería de Anaya de la Facultad de Filología acogió el acto de presentación del libro ‘Poemas em ponto de osso / Poemas en punto de hueso’ (Ianua Editora, Toledo, 2017), volumen recopilatorio de los textos que entre 2001 y 2017 escribió el portugués João Rasteiro (Coimbra, 1965). Los poemas han sido traducidos al castellano por Xavier Frias-Conde.

Esta presentación en el Seminario de Portugués contó con la presencia, entre el público, de Ángel Marcos de Dios, catedrático jubilado de Filología Portuguesa, del poeta brasileño Álvaro Alves de Faria o del historiador y poeta Carlos d’Abreu, entre otros. La misma estuvo enmarcada dentro de las actividades del XXI Encuentro de Poetas Iberoamericanos, dirigido por A. P. Alencart.

Sobre João Rasteiro

Nace en Coimbra en 1965. Es poeta y ensayista. Licenciado en Estudios Portugueses y Lusófonos por la Universidad de Coimbra. Sus poemas han sido publicados en varias revistas y antologías en Portugal, Brasil, Italia, España, Finlandia, República Checa, Colombia, Méjico y Chile. Tiene varios poemarios traducidos al inglés, francés, español, italiano, checo y japonés. Ha obtenido varios premios, entre ellos, el ‘Segnalazione di Merito’ del Concurso Internacional Publio Virgilio Marone, Italia, 2003, y el “Premio Literario Manuel António Pina”, 2010. En el año 2012 fue finalista del Prémio Literário Portugal Telecom. Ha publicado los siguientes libros: A Respiração das Vértebras (2001); No Centro do Arco (2003); Os Cílios Maternos (2005); O Búzio de Istambul (2008); Pedro e Inês ou As madrugadas esculpidas (2009); Diacrítico (2010); A Divina Pestilência (2011); Tríptico da Súplica (2011, Brasil); Elegias (2011); Pequeña retrospectiva de la puesta en escena / Pequena retrospectiva da Encenaçao (2014, antología bilingüe); Salamanca ou a Memória do Minotauro (2014, bilingüe portugués-esapañol); Ruídos e Motins (2016); A rose is a rose is a rose et coetera (2017, 2º ed., 2018) y Poemas em ponto de osso / Poemas en punto de hueso (2017).

Fotos de Jacqueline Alencar