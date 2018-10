“Es un punto que sabe a poco pero al menos seguimos sumando”

Sábado, 27 de octubre de 2018

El técnico asturiano de Unionistas lamentó haber conseguido solo un punto y se mostró preocupado por la lesión de Pau Cendrós

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, compareció en rueda de prensa después de que su equipo empatase a uno (1-1) ante el Celta de Vigo B y sumará su cuarta jornada consecutiva sumando puntos.

Empate: el punto me sabe a poco. Hicimos un partido que creo nos teníamos que haber llevado la victoria. Generamos ocasiones muy claras y creo que lo que hicimos merece más recompensa. Seguimos sumando.

Falta de gol: lo importante son generar ocasiones. No estuvimos acertados, no quiso entrar, etc. La dinámica de juego viene de atrás y yo veo al equipo muy bien y muy autoritario. Lo que tenemos que hacer es mantener la línea en la que vinimos. Nos sentimos fuertes en el campo y lo que queremos es seguir así.

Gran segunda parte: creo que estasmo en buena dinámica y creo que llevamos una serie de partidos a gran nivel. No sé si es la mejor segunda parte en lo que va de liga. Esto nos acerca más a la victoria.

Javi Navas y Jorge Hernández: han estado muy participativas. Javi ha jugado su mejor partido. Jorge ha influido mucho en el juego y ha tenido ocasiones. Han hecho un gran partido y han acabado muy cansados.

Lesión de Cendrós: es una especie de luxación en la rodilla y estamos muy preocupados. Mañana se le harán pruebas.

Terreno de juego: está muy peligroso para jugar. No me gusta hablar de estas cosas porque no intervengo yo. Ya se han quejado dos entrenadores rivales. El campo está como está y hay serio riesgo. Tenemos que afrontar los partidos sin pensar en ello.