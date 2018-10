El Ayuntamiento de Peñaranda ‘apadrina’ a la atleta Lorena Martín en su paso al atletismo profesional

Sábado, 27 de octubre de 2018

La atleta se ha mostrado orgullosa de poder lucir el escudo de su ciudad en la competición absoluta

El Ayuntamiento de Peñaranda ha establecido un convenio para el patrocinio deportivo con la atleta peñarandina Lorena Martin, quien se inicia este año en la elite del atletismo con su paso a la categoría absoluta de la competición.

La alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, se ha mostrado especialmente satisfecha con el acuerdo ya que, tal y como resaltaba durante la presentación del acuerdo, “queremos facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de alta competición. En este caso, dada la trayectoria de Lorena, un orgullo para nosotros, creemos que debemos apoyar toda la carrera que tiene por delante y el desarrollo personal y profesional que va a vivir. Por eso el Ayuntamiento quiere apoyar esos valores deportivos que trasmitirá también a través de ese convenio que quedara plasmado en los próximos días”.

De esta forma, el consistorio esponsorizará a la atleta peñarandina mediante una aportación económica anual por la que lucirá el escudo de la ciudad en su equitación deportiva, además de hacerla participe de diferentes charlas y coloquios con escuelas y clubes locales con el fin de exponerles su experiencia y los valores adquiridos durante su progresión dentro de la escena deportiva nacional.

Pilar García, concejal de Deportes, ha señalado que “es un día muy importante para el Ayuntamiento, para las mujeres y el apoyo al deporte base. Peñaranda siempre ha sido, es y será un referente a nivel nacional e internacional de grandes deportistas” destacando su especial agradecimiento al equipo de gobierno y a las ocho empresas que a título privado también apoyaran a la atleta mediante su patrocinio. “Hoy sentamos un precedente para todos los atletas peñarandinos que van a ver en Lorena una imagen de esfuerzo, constancia y éxitos”.

Lorena Martin, Campeona de España Sub 23 y finalista en el Campeonato nacional absoluto de atletismo, se mostraba especialmente ilusionada por el acuerdo fijado, explicando que “es el comienzo de mi primera temporada como atleta profesional. Han sido años en los que me he sentido muy acompañada, siempre estaré agradecida a entrenadores, compañeros y aficionados por tanto. He tenido siempre abiertas las puertas del Ayuntamiento de mi ciudad y ahora no han dudado en acompañarme este año en esta nueva etapa”.

Durante el acto de presentación del acuerdo, Lorena Martin anunciaba que ha fichado por el Club Playas de Castellón, el segundo mejor equipo de atletismo femenino de España. “Es un orgullo vestir sus colores y todavía lo es más poder llevar el escudo de Peñaranda en las competiciones más altas del atletismo profesional” afirmaba la atleta.