Sábado, 27 de octubre de 2018
Hemeroteca
Acceso
Salamanca RTV
Ciudad Rodrigo al día

David RodríguezSábado, 27 de octubre de 2018

DEPORTES

[MARCADOR 27|28 Octubre]

IMPRIMIR
E-mail
TWEET
SHARE
Whatsapp
SHARE
SHARE
PIN

La galería de imágenes corresponde al duelo de infantiles entre Ciudad Rodrigo y Cristo Rey Barrio Vidal

[Infantiles] Ciudad Rodrigo vs Cristo Rey Barrio Vidal

> SÁBADO 27 OCTUBRE

[F] INFANTIL | J5 > CIUDAD RODRIGO CF INMOBILIARIA RELAFIS 1 – CRISTO REY BARRIO VIDAL 7

[F] PREBENJAMÍN | J5 > NAVEGA B 2 – CIUDAD RODRIGO CF GORDESOL 6

[F] BENJAMÍN | J5 > NAVEGA B 4 – CIUDAD RODRIGO CF 0

[F] ALEVÍN | J5 > NAVEGA B 3 – CIUDAD RODRIGO CF A MUEBLES CANEIRO 6

[F] JUVENIL | J5 > CIUDAD RODRIGO CF ENCINA CHARRAREAL SALAMANCA MONTERREY

[F] SENIOR | J8 > EJIDO CIUDAD RODRIGO CF MILAR

[F] CADETE | J5 > CIUDAD RODRIGO CF VISIÓN DENTALREAL SALAMANCA MONTERREY

[FS] JUVENIL | J7 > LA AMISTAD BURGOS  III VIRGEN DE LA PEÑA DE FRANCIA

[FS] CADETE | J7 > LA AMISTAD BURGOS – III TEXTILES ACOSTA

[FS] LIGA FUTORMES | J4 > DIEGO’S SANTA MARTAMIRÓBRIGA FUTSAL

> DOMINGO 28 OCTUBRE

[FS] INFANTIL | J3 > III VIAJES ÁGUEDA TRAVELZARATÁN COURVISET

[FS] SENIOR | J4 > III TEXTILES ACOSTAINTERSALA ZAMORA

  • [Infantiles] Ciudad Rodrigo vs Cristo Rey Barrio Vidal
Ver más imágenes:
Galería de fotos, parte 1