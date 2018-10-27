La galería de imágenes corresponde al duelo de infantiles entre Ciudad Rodrigo y Cristo Rey Barrio Vidal
[MARCADOR 27|28 Octubre]
> SÁBADO 27 OCTUBRE
[F] INFANTIL | J5 > CIUDAD RODRIGO CF INMOBILIARIA RELAFIS 1 – CRISTO REY BARRIO VIDAL 7
[F] PREBENJAMÍN | J5 > NAVEGA B 2 – CIUDAD RODRIGO CF GORDESOL 6
[F] BENJAMÍN | J5 > NAVEGA B 4 – CIUDAD RODRIGO CF 0
[F] ALEVÍN | J5 > NAVEGA B 3 – CIUDAD RODRIGO CF A MUEBLES CANEIRO 6
[F] JUVENIL | J5 > CIUDAD RODRIGO CF ENCINA CHARRA – REAL SALAMANCA MONTERREY
[F] SENIOR | J8 > EJIDO – CIUDAD RODRIGO CF MILAR
[F] CADETE | J5 > CIUDAD RODRIGO CF VISIÓN DENTAL – REAL SALAMANCA MONTERREY
[FS] JUVENIL | J7 > LA AMISTAD BURGOS – III VIRGEN DE LA PEÑA DE FRANCIA
[FS] CADETE | J7 > LA AMISTAD BURGOS – III TEXTILES ACOSTA
[FS] LIGA FUTORMES | J4 > DIEGO’S SANTA MARTA – MIRÓBRIGA FUTSAL
> DOMINGO 28 OCTUBRE
[FS] INFANTIL | J3 > III VIAJES ÁGUEDA TRAVEL – ZARATÁN COURVISET
[FS] SENIOR | J4 > III TEXTILES ACOSTA – INTERSALA ZAMORA