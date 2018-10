Perfumerías Avenida recibe este domingo al Quesos El Pastor sin haber digerido su debut continental

Sábado, 27 de octubre de 2018

El equipo charro se medirá a las zamoranas sin haber podido realizar un sólo entrenamiento y tras un maratoniano viaje

Una vez más, y en esta temporada no ha habido que esperar mucho para hacernos una pregunta, surge la duda, ¿cómo se prepara un partido sin prepararlo, sin apenas descansar? La respuesta, en la Jornada 4 de Liga DIA mañana a las 12h en Würzburg, Perfumerías Avenida vs Quesos El Pastor. Y, seguro, no será una respuesta fácil ni cómoda porque Avenida alcanza el partido sin entrenar y tras un viaje sin dormir de 20 horas.

Llegaba Avenida ayer a Salamanca a primera hora de la noche, después de "despertarse" a las 2AM de la noche anterior en Hatay y tras casi 20 horas de aviones, esperas y vuelos (sin cama, como ven, de por medio). Así las cosas, lo táctico o lo físico importaban hoy poco, había que descansar y dormir y por esta razón, al no poder practicar por la tarde, el equipo no tendrá un solo entrenamiento antes del derbi regional ante las zamoranas. ¿La mejor forma de preparar un duelo? Sin duda, no, no lo es, pero es a lo que hay que acostumbrarse doblando encuentros y con estos desplazamientos que nos concede la Euroliga.

De esta forma, hablar del estado de las jugadoras, ahora mismo, es hablar de cansancio. No puede ser de otra manera. Jugar ante uno de los grandes de Europa cansa mucho, sí, ir hasta los confines de Europa para hacer, cansa más. El equipo tendrá este día para tratar de recuperarse lo máximo posible, que nunca será del todo, antes de mañana a mediodía. A partir de ahí, la preparación será "telemática", mediante vídeos a distancia que nunca pueden suplir el trabajo en pista, pero ayuda. Con ese cansancio y molestias, pero todas disponibles para el partido de mañana.

Vuelve el vecino Quesos El Pastor a Würzburg, después de que ambos equipos ya se hayan enfrentado dos veces en pretemporada. La primera, en Salamanca, con triunfo zamorano ante menos de la mitad de Avenida presente. La segunda, en el triunfo que supuso la victoria en Copa CyL para Avenida, con las mundialistas recién aterrizadas. Toda comparación con lo anterior, por lo citado ya, será pura coincidencia. Ambos equipos llegan más rodados y, en el caso de Zamarat, tras sumar la primera de la temporada ante BAxi Ferrol en un buen partido. Y es que potencial tienen las naranjas, potencial y juventud en jugadoras como Quevedo, Nogaye Lo, Wagner o Nelson, con la experiencia en la dirección de Stanacev, siempre fiable.

Lino López: "Ahora mismo prima el descanso"

Las condiciones no son las deseadas, ni mucho menos, para un entrenador, "no vamos a tener sesión preparatoria porque tras el viaje a Hatay lo más importante es el descanso de las jugadoras, que lleguen en las mejores condiciones físicas posibles", reconoce en técnico azulón, Lino López. Ayudará, eso sí, el conocimiento previo del rival, "ya jugamos en pretemporada contra Zamarat y eso supone que las jugadoras las conocen y nos ayudará algo para el partido". Con estos ingredientes, ¿qué se puede hacer desde el cuerpo técnico?, "el trabajo de hoy es de scouting, tanto post partido para analizar lo que tenemos que corregir, y del rival porque no tenemos horas para entrenar y prima el descanso", explica el gallego.

A pesar de ese conocimiento previo, no espera Lino nada parecido a los dos encuentros anteriores, "no tendrá nada que ver con ninguno de los de pretemporada. Para empezar, en el primero jugamos sólo con cuatro jugadoras profesionales, y el segundo, aunque fue la Copa CyL, no deja de ser un torneo de pretemporada. Ahora es totalmente diferente, la exigencia física y del rival es totalmente diferente", concluye.

Liga DIA en la mañana del domingo en Würzburg, a las 12h, Avenida vs Zamarat.

*Fuente: Perfumerías Avenida