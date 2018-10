Paz Battaner y José Mª Gil-Robles, socios de honor de Alumni-Universidad 

Sábado, 27 de octubre de 2018

Alumni-Universidad de Salamanca ha nombrado como socios de honor a la lexicógrafa y académica de la RAE, Mª Paz Battaner Arias, y al político y expresidente del Parlamento Europeo, José Mª Gil-Robles Gil-Delgado. En el acto, que ha contado con la asistencia del vicerrector de Política Académica y Participación Social, Enrique Cabero, han intervenido Alberto Alonso Regalado y José Luis Fuentecilla, presidente y vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni-USAL

También se hizo entrega de la VIII edición del Premio a la investigación “Profesor Garmendia”, dotado con 3.000 euros (2.000 € en la categoría de doctorado y 1.000 en la de máster), a Javier Nieto (doctorado) y Ricardo Sánchez (máster); así como de la primera edición del Premio “José Manuel Pérez Gómez”, dotado con 7.000 euros (4.500 € en la categoría de doctorado y 2.500 € en la de mejor expediente académico), a Vanessa Jiménez (doctorado) y a Laura Hernández (mejor expediente académico). Durante el acto, Alberto Alonso informó del fuerte crecimiento alcanzado en el número de socios, hasta superar los 25.000 en el momento actual. Asimismo, se informó de la incorporación de la directora general de Caja Rural de Salamanca, Isabel Martín, al consejo asesor de la asociación.

María Paz Battaner Arias

Nacida en 1938 en Salamanca, es una filóloga, lexicógrafa y académica de número de la Real Academia Española, en la que ocupa la silla s minúscula desde el 2017. Se licenció en Filología Románica por la Universidad de Salamanca en el año 1960 y continuó su vínculo con la universidad como profesora ayudante y adjunta interina. Ha desempeñado puestos como el de asistente de Lengua Española en la Academia de Burdeos y profesora adjunta en varios institutos, hasta llegar a ser decana de la Facultad de Traducción e Interpretación en la UPF entre 1993 y 1998. En 1973 presentó en el Estudio salmantino su tesis doctoral titulada Vocabulario político y social en España entre 1869-1873, convirtiéndose posteriormente en catedrática numeraria de la Universidad de Barcelona.

José María Gil-Robles y Gil-Delgado

Nacido en Madrid en el año de 1935, es un abogado y político español, hijo del líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), José María Gil Robles. Como consecuencia de la guerra civil, pasó largo tiempo exiliado en Portugal, y fue a su vuelta a España cuando se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca. Tras dejar las aulas salmantinas ocupó puestos en la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Boletín de Legislación Extranjera o en la Comisión de Defensa Nacional y se incorporó en los colegios de abogados de Madrid, Pamplona y Salamanca. El que llegó a ser presidente del parlamento europeo cuenta con una amplia carrera política, destacando su incorporación en la Alianza Popular, formación conservadora que devino en el actual Partido Popular. Fue elegido eurodiputado en 1989 hasta llegar a ser presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, vicepresidente y presidente del propio Parlamento Europeo, entre 1997 y 1999.

Premio “José Manuel Gómez Pérez” a la excelencia académica

Este premio se concede por primera vez en el curso 2017-2018 con motivo de la conmemoración del VIII Centenario. Su creación responde a la iniciativa de Luisa María Pascua Gómez, sobrina y fideicomisaria del legado de su tío, José Manuel Gómez Pérez, antiguo estudiante y profesor de la Universidad de Salamanca y un prestigioso jurista, recientemente fallecido. El galardón, que busca premiar la capacidad de los titulados universitarios en ciencias jurídicas para afrontar responsablemente y con brillantez los retos profesionales, así como incentivar la consecución de la excelencia, fruto tanto del talento como de la voluntad de trabajo, se conde en dos categorías, doctorado y mejor expediente académico.

En su primera edición, las ganadoras del Premio “José Manuel Gómez Pérez” han sido, en la categoría de doctorado, la ya doctora por la Universidad de Salamanca y autora del trabajo titulado Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y el derecho de la competencia, Vanessa Jiménez Serranía; y, en la categoría de mejor expediente académico 2018, Laura Hernández Llinas.

Premio a la investigación “Profesor Garmendia”

Los Premios a la investigación “Profesor Garmendia” surgen como una iniciativa de la familia Garmendia Rodríguez en colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca para recordar al que fuera catedrático de Física en la institución académica salmantina, José Garmendia Iraundegui. El galardón tiene como objetivo promover la excelencia y contribuir a fomentar la dedicación a la investigación de alto nivel de jóvenes y nuevos valores que destacan en el estudio de la Meteorología, la Física y la Química Atmosféricas o su influencia en el ser humano. El premio está dirigido a estudiantes e investigadores que hayan obtenido en la Universidad de Salamanca la titulación oficial de doctor, máster o grado, así como a quienes acrediten que están o han estado vinculados a la Universidad, que hayan publicado su trabajo de investigación o defendido su tesis doctoral en el año anterior a la fecha de la convocatoria anual del premio.

El ganador de esta edición en la categoría de doctorado ha sido el autor del trabajo titulado Stimulus-Specific Adaptation and Deviance Detection in the Auditory Cortex y antiguo estudiante de Matemáticas, Ingeniería Informática y Neurociencias en la Universidad, Javier Nieto Diego. Por su parte, el premio en la categoría de máster universitario ha recaído en Ricardo Sánchez de la Nieta Moreno, autor del trabajo titulado Estudio de la regulación de promotores por el sistema AbrA. Integración del metabolismo primario y la producción de antibióticos, presentado para obtener el título de Máster Universitario en Biología Celular y Molecular por la Universidad.

Fotos: Lydia González