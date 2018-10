La Hermandad de la Soledad de Salamanca entrega la Medalla de Oro al Ayuntamiento 

Sábado, 27 de octubre de 2018

La ciudad acoge la 45 edición de la Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora con más de 750 cofrades

La Hermandad de la Soledad de Salamanca ha entregado la Medalla de Oro al Ayuntamiento de Salamanca en un acto que ha contado con la presencia del primer teniente de alcalde, Carlos García Carbayo, y el concejal de Cultura, Julio López Revuelta. Ambos concejales han recibido a los participantes en la 45 Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora, en una recepción que ha contado con la intervención de Rafael Ruibérriz, presidente nacional de las cofradías de España y el Hermano Mayor de La Soledad de Salamanca, Miguel Hernández Rubio.

Salamanca acoge hasta este domingo la 45 edición de la Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de La Soledad con unas 40 hermandades y más de 750 integrantes. Mañana está prevista la eucaristía en la Catedral Nueva, oficiada por el obispo de la Diócesis, Carlos López, y concelebrada por el Cabildo Catedralicio. Durante la misa, se llevará a cabo la tradicional colecta de hermandades, cuya recaudación será entregada a Cáritas y aroyecto Hombre.

Al concluir la misa, se procederá a la salida extraordinaria de Nuestra Señora de la Soledad que será portada a hombros por el casco histórico -Catedral, C/ Benedicto XVI, Plaza de Anaya, Rúa Mayor, Plaza del Corrillo, C/ Prado, C/ Prior, Plaza de Monterrey, Plaza de las Agustinas, C/ Compañía, Rúa Antigua, Libreros, Patio de Escuelas Menores, Libreros, c/ Calderón de la Barca y entrada en la Catedral-. La convivencia finalizará con el regreso de la imagen de la Soledad a la Catedral y las palabras de agradecimiento del Hermano Mayor, Miguel Hernández.

Fotos: Lydia González