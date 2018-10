El PP señala la incoherencia de PSOE e IU al realizar amortizaciones de deuda

Viernes, 26 de octubre de 2018

El Partido Popular emitió en la tarde del viernes una nota de prensa horas después de que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo anunciase que iba a proceder a realizar una amortización extraordinaria de deuda por un importe de 759.974,97€. Para los populares, la postura de PSOE e IU es incoherente respecto a lo que decían cuando estaban en la oposición en la pasada legislatura.

En este sentido, el PP rescata en su nota varias intervenciones de esos partidos en plenos de la época en que gobernaba Javier Iglesias. En lo que respecta a IU, se recuerda que Domingo Benito dijo en su día que era “indignante que haya superávit en una Administración pública con una situación social tan desoladora”. Para el PP, en la anterior legislatura el portavoz de IU “era un demagogo; hoy es un incoherente sacando pecho del superávit”.

Respecto al PSOE, se expone que en su día dijeron que el remanente de tesorería tenía que destinarse a un plan de empleo, indicando el PP que el PSOE en aquel momento “fue un demagogo: o no sabía la legislación, o si la sabía la utilizaba para lanzar mensajes confusos con el fin de sacar rédito electoral”, añadiendo asimismo que este partido “es un incoherente sacando pecho de sus actuaciones económicas” en la actualidad.

Por otro lado, a los populares les llama la atención que el Equipo de Gobierno “saque pecho” de amortizar deuda “a la vez que critican que no pueden hacer otra cosa” según marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP en el Congreso en 2012. Para el PP, “o se comparte la Ley Montoro, o no, pero decir una cosa y la otra no es muy congruente”.

En su nota, el PP se pregunta por qué los Ayuntamientos “’progresistas-populistas’ como el de Ciudad Rodrigo” no han convencido al Gobierno de Pedro Sánchez para reformar la Ley y así poder emplear el superávit y remanente de tesorería “en otros fines menos encorsetados que los que la legislación actualmente permite”.

Para el PP, con estas decisiones se demuestra que “otra política fiscal y presupuestaria podría conducir a que el superávit fuera algo más pequeño, intentando revisar gastos y estudiando bajar también los impuestos” en Ciudad Rodrigo, añadiendo que “mejor estaría el dinero en el bolsillo de los mirobrigenses que en vez de amortizar tanta deuda”.