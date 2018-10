El Ayuntamiento rebajará su deuda otros 759.974€, mientras que ya tiene en la hucha casi 3,5 millones

Viernes, 26 de octubre de 2018

El alcalde Juan Tomás Muñoz, el teniente de alcalde Domingo Benito y el delegado de Hacienda Manuel Choya anunciaron en una rueda de prensa ofrecida en la mañana del viernes que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo va a realizar una amortización extraordinaria de la deuda municipal, que quedará por debajo del millón de euros.

Esta amortización de deuda tiene su origen en los remanentes de tesorería del ejercicio 2017, es decir, en el superávit que arrojó el Presupuesto del Ayuntamiento, que fue de 832.492€, debido a que no se pudo gastar todo lo presupuestado por las restricciones de la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria (según se anunció en el mes de marzo, el Consistorio estuvo al límite del gasto posible).

En la rueda de prensa de la mañana del viernes, los integrantes del Equipo de Gobierno indicaron que, por el “corsé” de la misma Ley de Sostenibilidad Presupuestaria y su Regla de Gasto, en esta ocasión no se puede poner en marcha un Plan Extraordinario de Inversiones como se hizo el año pasado, de tal modo que lo que se puede hacer con esos 832.492€ es “meterlo en la hucha” del Consistorio, o destinarlo a la amortización de deuda.

El Ayuntamiento ha optado por esta 2ª opción, a la que destinará un total de 759.974,97€ del dinero ahorrado el año pasado, procediendo a cancelar 5 operaciones de crédito que tenía abiertas con 3 entidades bancarias diferentes. Tras ello, la deuda municipal quedará en 897.525,34€, correspondientes a dos créditos (“los que menos intereses tienen”) que en principio se deben acabar de pagar en 2025 y 2026, aunque la deuda municipal podría llegar a 0 en 2019.

Además del anuncio en sí, en la rueda de prensa de la mañana del viernes el Equipo de Gobierno presumió de los datos económicos de la actual legislatura, recordando por ejemplo que la deuda viva municipal era de 3.403.223,28€ a 1 de enero de 2015, con lo cual, al acabar 2018, habrá disminuido en un 73,63%. Juan Tomás Muñoz señaló que la deuda municipal, “generada por las Corporaciones del PP”, “llegó a estar por encima de los 5 millones de euros en 2009 y 2010”.

En palabras de Manuel Choya, la reducción del 73,63% de la deuda durante estos años “no es fruto de la casualidad; tiene que ver con la correcta gestión económica que desde este Ayuntamiento se ha puesto en marcha desde el primer momento, basada en la prudencia y la responsabilidad”.

En la misma línea, Domingo Benito apuntó que el Ayuntamiento está “saneado y en buenas manos; frente a los apocalípticos que auguraban problemas cuando llegaron las fuerzas del cambio, la realidad es que no: el Ayuntamiento funciona bien y tiene superávit”. De igual modo, se resaltó que esta “buena gestión” viene acompañada de un aumento del gasto social: “hasta ahora se vendía que no era posible, que el presupuesto del Ayuntamiento no daba para todo, y se ha alumbrado que es posible únicamente gestionando bien los recursos públicos”.

Con esta nueva amortización, el nivel de deuda con el que queda el Consistorio mirobrigense es el equivalente al 9,82% de los ingresos anuales, un registro que “prácticamente ningún Ayuntamiento lo tiene”, según Manuel Choya. Ante ello, en la rueda de prensa se reivindicó que el Gobierno “debería reflexionar” -en palabras de Domingo Benito- para que Ayuntamientos con este panorama económico puedan emplear el dinero que tienen ahorrado.

En estos momentos, el Consistorio mirobrigense tiene “paralizado por la imposibilidad de gastarlo y de incorporarlo a otras obras” un total de 3.487.739,27€. Para Domingo Benito, “es poco razonable” tener tanto dinero en la ‘hucha’, ya que con el mismo “se podrían hacer inversiones importantes”.