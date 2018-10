“Confío en no echar de menos a los lesionados ante el Celta de Vigo B”

Viernes, 26 de octubre de 2018

El objetivo de Unionistas frente a la escuadra gallega será sumar su cuarta jornada consecutiva sumando puntos e ir alejándose así de los puestos de descenso

Unionistas de Salamanca buscará mañana ante el Celta de Vigo B enlazar su cuarta jornada liguera consecutiva sumando puntos a su casillero. El equipo entrenado por Roberto Aguirre no conoce la derrota desde que cayeran en las Pistas del Helmántico por la mínima ante la Cultural Leonesa hace ya cuatro jornadas y frente a los gallegos intentarán prolongar esa buena dinámica.

Bajas: se nos ha juntado en estas semanas un grupo de lesionados. Te condiciona el día a día. Para mañana tenemos dieciséis jugadores y todos ellos están preparados y dispuestos. Confío que no echemos de menos a los lesionados. Estamos los mismos y hay posibilidades de repetir alineación.

Celta B: me parecen muy buen filial, con muy buenos jugadores y gran funcionamiento. El Celta trabaja fenomental la cantera y las últimas temporadas el filial ha jugado play off. Por lo tanto, me parecen muy buen equipo y tendremos que hacer las cosas muy bien porque sino será difícil ganar.

Falta de gol: contra el Inter tuvimos muchas ocasiones y muy claras y no conseguimos acertar. Tenemos que seguir insistiendo y para ello tenemos jugadores con capacidades para hacerlo. Mañana intentaremos encontrar el gol que nos falta. Para conseguir mañana la victoria tenemos que marcar gol.

Repetir once: en la primera parte ante el Inter se vio todo lo que busco que hagamos como equipo. Espero que mañana podamos hacer todo el partido así, con los jugadores que sea. No es fácil mantener ese nivel, no por uno mismo sino por el rival. Queremos mantener esa línea de juego y de comportamiento.

Clasificación: veo mucha igualdad todavía entre los equipos. Hay mucho nivel, ninguno de los equipos me parece un rival más débil que los otros. Se ve jornada tras jornada y esto te hace estar alerta cada jornada.