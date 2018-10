La VI Ruta por los Lagares Rupestres abre el nuevo calendario provincial en San Esteban de la Sierra

Viernes, 26 de octubre de 2018

El corte de la carretera entre el Municipio y Los Santos ha obligado a la organización a hacer una pequeña modificación del recorrido clásico ‘in extremis’

Un año más, la Ruta por los Lagares Rupestres, en San Esteban de la Sierra, servirá como pistoletazo de salida para una nueva edición del Circuito Provincial de Carreras Populares, la sexta, como también es la sexta edición de la prueba como bien recorda a el diputado, Jesús María Ortiz, en la presentación. “Es una carrera que ha sido fiel al circuito desde el principio”, señalaba el responsable provincial del área, acompañado por el delegado provincial de Atletismo, Casimiro Blanco, y por el alcalde de la localidad, Antonio Agustín Labrador.

Labrador mostró la satisfacción que supone para un “municipio pequeño” como el suyo, acoger la carrera y a los participantes, así como darse a conocer. Y confesó que “la semana pasada, me dijeron en la DGT que no se podía realizar porque no íbamos a llegar a tiempo para presentar el nuevo recorrido pues ha habido que hacer una variación respecto a años anteriores porque está cortada la carretera entre San Esteban y Los Santos. Por eso aprovecho la ocasión para agradecer a todas las instituciones y a la Delegación, la diligencia con la que han conseguido ayudarnos para poder llevarla a cabo el próximo domingo, 4 de noviembre”.

Por esta circunstancia, la carrera se reduce un kilómetro. En concreto tendrá 11,777 kilómetros, con un “recorrido más rústico que no pierde el encanto”, afirmaba Labrador, que recordaba también que el año pasado fueron 117 participantes en la prueba absoluta y 60 en menores y quien recordó que al término de la prueba habrá una degustación de patatas meneás y de chichas para los participantes que está incluido en la cuota de inscripción. Para el resto tendrá un coste de 2 euros.

La inscripción se puede realizar en www.orycronsport.com , a las 12 horas será la absoluta y a las 11, las de categorías menores.