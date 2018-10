¿Desmontando? el urbanismo desarrollista sin que nadie se sienta aludido, o lo cuestione al menos. ¿Alguna afección al Tormes+?

Una perspectiva del vallado desde hace años, y vacío, Sector de La Moral. La desmesurada avenida de Fernando Pessoa en primer plano, acceso oeste a la ciudad.

En 2007, al borde de la crisis, se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. En febrero de 2016 el ahora presidenciable Fernández Mañueco, declaraba sobre él que “ el planteamiento nacido en pleno 'boom' del ladrillo no tiene nada que ver con la realidad actual” . Proponía su posible revisión reconociendo que esto supone “ resolver otras cuestiones de nuestra ciudad” , pero también que deja "en stand by el urbanismo desarrollista de la última época" .

Como resume el cuadro superior, cuando se aprueba el Plan en 2007 Salamanca acogía en sus 1.528 ha. de suelo urbano 155.921 habitantes. 2.000 más que en 1981 y que han “ocupado” holgadamente las cerca de 30.000 viviendas que permitió construir el PGOU de 1984. El nuevo suma 909 ha. más y 29.968 viviendas. El texto del Plan publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 30 de enero de 2007 dice en la página 13: “En este sentido se calculan los requerimientos mínimos a partir de la población actual de 157.906 habitantes (¿año?), dado que las proyecciones de población efectuadas en el apartado 2.6 del Análisis y Diagnóstico, incluido en la Memoria Informativa se prevé una población para el año horizonte del Plan General de 148.142 habitantes” (2021).

Ficha publicada por la Junta de lo que se desclasifica, en rojo-naranja, en Salamanca.

Este mes ha publicado la Junta que “los terrenos clasificados como suelo urbanizable no delimitado (…), cuya ordenación detallada no haya sido aprobada definitivamente antes del 19 de octubre de 2018, quedan clasificados automáticamente como suelo rústico común”. Con esta decisión parece que se desclasifican 279 ha., capaces para 19.289 viviendas aunque en el PGOU aparecen 5.781. Los sectores afectados están en los límites del término municipal, muy alejados del centro. Por cierto, el BOP ya mencionado dice en su página 7 que el Área de los Pisones tiene “la asignación como Sistemas generales exteriores la totalidad de los terrenos de alta calidad agrícola de Salas Bajas (30,31 ha), así como los terrenos ribereños posteriores a la antigua depuradora (19,07 ha)”, recordemos que los primeros forman parte de la subvencionada Estrategia de desarrollo Tormes +, y su obtención tras esto parece preocupar sólo a Ganemos Salamanca.

Capturas de pantalla del Tomo III de la Memoria del PGOU (páginas 10 y 11) con los escenarios de población, y el que se adopta.

Todo esto se ha recogido como si fuera lo más normal del mundo, que en los últimos 35 años se clasificara suelo para construir hasta 51.662 viviendas cuando incluso se preveía perder 5.800 habitantes. Bien es cierto que el PGOU de 1984 pronosticaba un incomprensible crecimiento. Que han sido 9.545 según el Padrón de 2017. Por si alguien quiere echar cuentas, el hogar medio de Castilla y León tiene 2’33 personas según el último dato publicado. Si lo multiplican…, vaya, sale casi otra Salamanca.

Imagen tomada de la documentación del Tormes+. He sobrepuesto el significado de 11, dada su vinculación al Área de los Pisones.

Parece que no hay nada sobre lo qué reflexionar, ni cuestionar. Sobre ese modelo preocupado sólo en mantener un mercado irreal de la vivienda, gran consumidor de dinero para construir equipamientos e infraestructuras que en realidad no necesitamos. Que encima no resuelve problemas reales, castigando a muchos ciudadanos a la precariedad y la pobreza. Por no hablar de la expansión de la ciudad, con sus problemas asociados en transporte interior (contaminación), o nuevas infraestructuras que hay que mantener con los impuestos de los menguantes ciudadanos capitalinos.

Terrenos, sin comprador, de la antigua Mercasalamanca y los también desaparecidos depósitos de CAMPSA.

¿Conseguiremos que en las próximas elecciones municipales se centre el debate en asuntos como este?. Que el Archivo de la Guerra Civil (¿a cuento de qué hay quien propone que de la Transición?) vuelva a la palestra no parece ser el mejor augurio.

NOTA: todos los datos se han obtenido de documentos oficiales que se pueden conseguir en la web municipal o en la de la Junta.