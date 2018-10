Dos manos para dibujar 101 hierros con los que mostrar la historia de la tauromaquia en la centenaria plaza de toros La Florida

Jueves, 25 de octubre de 2018

PEÑARANDA | Antonio Reviriego ha sido el encargado de realizar a mano cada imagen, lo que convierte al coso local en único a nivel nacional por su originalidad y trabajo

Con mimo, paciencia y mucho esfuerzo. Así, paso a paso, a mano y pincelada a pincelada, Antonio Reviriego, jubilado y uno de los cuidadores de la plaza de toros La Florida de Peñaranda, ha llevado a cabo una original renovación en su estética, consiguiendo dar forma en los tendidos a los 101 hierros de las ganaderías que conforman el panorama taurino, junto a su nombre y divisa, convirtiendo así el coso peñarandino en único a nivel nacional por su excepcional muestra hecha a mano.

Tal y como ha explicado Reviriego durante la presentación de estos renovados murales, protagonistas a lo largo de las gradas de La Florida, la idea de crearlos “llegaba tiempo atrás pero ha sido ahora cuando me he dedicado a realizarlos a mano” destacando que la idea originaria de esta actualización “surgía en el año 2005, enchicando junto al famoso ganadero Nicolás Fraile. El me ofreció uno de sus libros enciclopedia con todos los hierros y divisas, entre los que se encontraba el suyo. Y así, basándome en el libro, con paciencia y buscando las formas para poderlo hacer de la mejor manera, fui página por página y, con mucha paciencia, he ido dando forma una a una”.

Para realizar cada una de las divisas, Antonio explica que “me he servido de nivel, regla, metro….un plato para hacer circunferencias o incluso sacando imágenes de internet para tratar de hacerlo lo mejor posible, actualizándolo tal y como marcaba el libro”, resultando del trabajo más de centenar de imágenes que representan los hierros, divisas y las iniciales de sus procedencias, para lo que no dudaba adaptar plantillas, pinceles, pinturas y moldes para tratar de crear un muestrario que hoy ha visto la luz de manera oficial. “Empecé mal la verdad, pero mi mujer que es muy perfeccionista ha sido una de las que más me ha ido dando pautas sobre cómo debía de ir hasta dejarlo como hoy vemos” explica.

Carmen Ávila, alcaldesa de Peñaranda, destacaba durante la puesta de largo de este original trabajo que “se trata de una labor muy minuciosa, pintado a mano, que mejora considerablemente la plaza de toros, lo que supone un mayor atractivo para los visitantes y las figuras del toreo, que ya se quedan asombrados con la presencia de este coso y su buen cuidado”.

Marino Pérez, delegado de La Florida, explicaba que “ha sido un trabajo de mucho esfuerzo y tiempo. El mérito que tiene es muy importante. Tengo que darle las gracias a el por su esfuerzo y a todos los voluntarios que se encargan con tanta entrega de esta plaza y su funcionamiento. Son fundamentales”.