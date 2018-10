El Alvia con salida de Salamanca ‘deja tirados’ en Medina del Campo a 150 pasajeros

Jueves, 25 de octubre de 2018

En torno a las 19.00 horas de este jueves, el tren Alvia con salida de Salamanca a las 18.20, ha sufrido una avería en el intercambiador de vía situado en Medina del Campo, dejando tirados a unos 150 pasajeros.

Después de 40 minutos estacionados, la información por parte de Renfe “era nula, y al final hemos tenido que ser los pasajeros quienes reclamásemos información a los responsables del tren, que se limitaban a decir que había una avería”, señalaba a este diario uno de los salmantinos afectados.

Cerca de las ocho de la tarde los pasajeros han podido averiguar que la avería se debe a una fuga de aire en el tren, lo que obliga a una parada de más de hora y media a la espera de la llegada de un tren de Madrid para que remolque al Alvia.

Varios pasajeros han tenido que coger un taxi para poder llegar a tiempo al aeropuerto y no perder así otros enlaces y transportes que tenían programados una vez llegasen a la capital.

Además, según la misma fuente, “en la estación de Medina del Campo ha parado un tren con destino a Madrid que no hemos podido coger porque no era el protocolo y debíamos esperar al de Madrid. La tripulación aseguraba que no había plazas, pero todos los pasajeros hemos visto de forma más que clara muchos asientos disponibles en dicho tren”.

Cuando son cassi las nuve de la noche, los 150 pasajeros del Alvia siguen parados en Medina del Campo esperando el tren que remolcador procedente de Madrid y sin más información por parte de Renfe ni solución alguna para que los pasajeros puedan llegar a tiempo a los compromisos que cada uno tenía adquiridos para esta noche.