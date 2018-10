Jueves, 25 de octubre de 2018

Las enfermeras del Hospital de Salamanca formalizan la huelga del 20 de Noviembre

Quieren que se registe su actividad de trabajo en el programa que el hospital tiene para ello (AIDA) y de esta manera consignar los dias que están de guardia ,de trabajo ordinario y de descanso

Una actividad del colegio de Enfermería.

Hoy se ha registrado el preaviso de huelga para el 20 de Noviembre ante la autoridad laboral y la dirección del Complejo Asistencial de Salamanca, ante la pasividad de ésta, por parte de las enfermeras/os que realizan Guardias Localizadas en el Hospital, tal y como han comunicado a través de una nota enviada a este medio.



Las enfermeras del hospital han comunicado la convocatoria de huelga ,que mantendrá paralizados los servicios donde se realizan guardia localizadas, para el próximo 20 de Noviembre ante la ausencia de conversaciones por parte de la dirección del centro.” Nos estraña enormemente el silencio de la dirección,ante un conflicto,que pudiéndose haber solucionado hace tiempo, lo dejan crecer hasta llegar a estos límites extremos ,que en ningún momento pensábamos que ibamos a llegar.Da la sensación que les importa muy poco todo,los profesionales,el hospital o los pacientes” manifestaba la coordinadora.



Recordemos que fue la Asamblea de estos trabajadores la que decidió convocar la huelga para lograr que la dirección del hospital cumpla con la ley. Quieren que se registe su actividad de trabajo en el programa que el hospital tiene para ello (AIDA) y de esta manera consignar los dias que están de guardia ,de trabajo ordinario y de descanso.”En este momento ,por ejemplo,trabajamos un domingo y podemos estar trabajando con pacientes que se encuentran entre la vida y la muerte y nos consta como si estubieramos de descanso” nos explica la coordinadora. Del mismo modo exponen “ la ley marca descansos entre jornada y jornada de doce horas, tampoco lo contemplan.Lo peor, es que son instrucciones dadas por la propia Gerencia Regional de Salud las que están incumpliendo”.



El día de huelga sólo estarán activos los servicios mínimos como marca la ley y cualquier persona en situación crítica será atendida con normalidad.”Esta huelga no es contra los pacientes,es contra la dirección del centro que tiene a los profesionales al límite,por eso no se citarán pacientes ese día en estos servicios,para que no les cause trastorno” indican desde la coordinadora. Los servicios afectados serán: Endoscopias, Hemodinámica, Radiología intervencionista, Quirófanos, Nefrología, Cirugía Cardiaca, Banco de sangre y perfusionistas de extracción hepatica.