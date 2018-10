Acción contra la Violencia Machista en la Plaza del Liceo

El Movimiento Feminista de Salamanca organizaba esta tarde un acto en la Plaza del Liceo para visibilizar una de las grandes lacras actuales de nuestra sociedad, la violencia machistas. Y es que este año han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas 44 mujeres según cifras oficiales, aunque desde este y otros colectivos consideran que la cifra es aun aún mayor. Por eso, consideran que la conciencia de la sociedad debe despertarse todavía más y luchar contra este tipo de casos para erradicarlos de forma definitiva entendiendo que es una emergencia social.

Con motivo del acto, los responsables también han emitido un comunicado que reproducimos a continuación de forma íntegra.

COMUNICADO OFICIAL SOBRE LA ACCIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE MACHISTA DEL 25 DE OCTUBRE

A lo largo de este año 44 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. Estas son solo las cifras oficiales. Al menos tres casos más no han sido aún confirmados como asesinatos machistas a pesar de sus características, como el crimen de la Orotava. Y estamos a punto de llegar a la escalofriante cifra de un millar de mujeres asesinadas por sus compañeros sentimentales desde que se puso el contador en marcha en 2003. Estas cifras no incluyen a otras víctimas colaterales y/o directas, como lxs hijxs de estas mujeres o cualquier persona que se haya atrevido a defenderlas (familia, amistades…)

No es difícil entender que estamos ante una emergencia social, sin embargo la gran mayoría medios de comunicación siguen situando los casos de violencia machista en el apartado de sucesos. Sabemos que esto no ocurriría con otro tipo de asesinatos que llenarían las portadas de los periódicos. Afirmamos que la violencia de género es terrorismo machista, ya que nace de un sistema ideológico y de creencias patriarcales y se ceba contra las mujeres a través de la misoginia. Exigimos a los medios de comunicación un tratamiento adecuado y con perspectiva de género de la violencia machista.

Mientras muchos medios de comunicación dan la espalda a este problema también lo hace la clase política. El cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género ha permanecido en un limbo durante meses y de no haber sido por la presión de las feministas en las calles no se habría tenido en cuenta. Las medidas son claramente insuficientes. Muchas de las asesinadas habían denunciado, tenían medidas de protección y aun así están muertas. Secundamos y exigimos el cumplimiento de las 16 medidas urgentes para erradicar la violencia machista propuestas por la “Asociación de Mujeres Juezas de España”. Y desde Salamanca queremos además que se incida en medidas que defiendan a las mujeres maltratadas en el medio rural, cuya problemática es más compleja y precisa también de una acción urgente.

La violencia de género no podrá ser erradicada mientras jueces machistas, como el juez Piñar del caso Juana Rivas, impartan su propia interpretación de la ley vengándose de lo que él mismo denominó como “una multitud irreflexiva y visceral”, es decir, vengándose de todas las mujeres que salimos a las calles exigiendo justicia porque no queremos que nos maten. La formación en género dentro de los juzgados es fundamental para acabar con esta lacra. Situaciones como las del juez que llamó bicho a María Sanjuan, quien denunció malos tratos, tienen que desaparecer. De lo contrario, están siendo cómplices de nuestras agresiones.

Por último, queremos compromiso en la lucha contra la violencia machista. No nos sirven los minutos de silencio. Por eso convocamos el 25 de octubre a las 19:30 una acción para resignificar ese silencio y exigir respeto por las asesinadas. Caminaremos desde la Plaza del Liceo hasta la Plaza Mayor atravesando la Av. de Mirat y la calle Zamora. Vamos a guardar luto pero a gritar bien fuerte sus nombres para que nadie se olvide de ellas, de las que ya no están y de las que corren peligro.

¡Contra la violencia machista!

¡Ni una menos!