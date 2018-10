El Consistorio acondiciona el cementerio de cara al día de Todos los Santos

Jueves, 25 de octubre de 2018

GUIJUELO | Los operarios municipales realizan las tradicionales tareas de mantenimiento para la extensa jornada de visitas

Los operarios municipales de la Brigada de Calle se emplean a fondo durante los últimos días para que los cementerios de Guijuelo y las pedanías de Palacios y Cabezuela se encuentren en perfectas condiciones para que, a lo largo de la próxima semana, acojan la visita masiva de los vecinos con motivo de la celebración, el jueves, del Día de Todos los Santos.

La limpieza de pasillos y el desbrozado de las parcelas que están libres han sido algunos de los trabajos que se han realizado y que sirven para facilitar el transito por el cementerio municipal. Además, y pensando en facilitar a los usuarios la limpieza de tumbas o nichos, se ha ampliado el número de contenedores que habitualmente se encuentran en la instalación municipal. A los trabajos de acondicionamiento por parte de los operarios municipales se sumaba el continuo ir y venir de gente que a lo largo de la esta semana, pero especialmente de la próxima, acudírán hasta el cementerio para limpiar las lápidas y colocar ramos y centros de flores.

A la zona de sepulturas, donde ya hay más de un millar de concesiones administrativas concedidas, se suma, en el Cementerio Municipal de Guijuelo, la parte de nichos y columnarios, que en los últimos años han tenido más demanda que la tradicional sepultura. Desde el Ayuntamiento se ha procedido, a actualizar las unidades de enterramiento y realizar una base de datos. El objetivo es mejorar el servicio y mantener al día las titularidades de las concesiones de las sepulturas que se hacen por 99 años y que no se pueden utilizar si no está actualizada la concesión administrativa no se puede hacer uso de ese espacio. Todos los interesados en actualizar o en solicitar un espacio deben pasar por las dependencias de la Casa Consistorial para realizar la solicitud.