Jueves, 25 de octubre de 2018

Artículo publicado en ‘Salamanca Actualidad’ en 2008 tras la muerte de Fischer, por Amador González, organizador del Festival de Ajedrez VIII Centenario de la Universidad de Salamanca

El pasado viernes me desperté con la trágica noticia de la muerte del genial ajedrecista Bobby Fischer, al que muchos consideran el jugador más grande de todos los tiempos. Una gran tristeza me invadió, vinieron a mi mente sus numerosas y maravillosas partidas. ¡Cuánto he aprendido y disfrutado estudiándolas y analizándolas!, son auténticas obras maestras del ajedrez y verdaderas obras de arte.

Todos los medios, sin excepción, se han hecho eco de la muerte de Fischer, siendo titular en los telediarios de las principales cadenas de televisión y portada de los periódicos más importantes, y no es para menos, pues además de ser un virtuoso de las 64 casillas, era una persona muy controvertida, y allá donde fuera, suscitaba polémica y siempre era noticia. La más grande de estas polémicas se produjo en 1992, cuando jugó en Yugoslavia desobedeciendo el embargo que los EEUU tenían impuesto sobre este país. Esto le costó una feroz e injusta persecución de las autoridades americanas, viéndose obligado a errar por el mundo como un apátrida hasta que finalmente en el año 2005 Islandia – país donde ganó el Campeonato del Mundo- le concedió asilo político.

Con la victoria sobre Spassky, Fischer terminó con la hegemonía que desde el final de la II Guerra Mundial había ejercido la Unión Soviética en el ajedrez

Pero, sin duda, el hito por el que pasará a la historia es la victoria sobre el ruso Boris Spassky en la final del campeonato del mundo de 1972, terminando con la hegemonía que desde el final de la II Guerra Mundial había ejercido en el ajedrez la Unión Soviética, país en el que el ajedrez era algo más que un deporte, siendo más bien una cuestión de estado. Este hecho, en plena “guerra fría” -como se podrá imaginar el lector- traspasó lo estrictamente deportivo.

Independientemente del cariz político que pudiera tener este hecho, a mi como ajedrecista, lo que me fascina es que un “lobo solitario” de Brooklyn, sin ningún tipo de apoyo, derrotara a toda la escuela soviética. Realmente dudo mucho que la gente profana al ajedrez pueda llegar a comprender en su totalidad el mérito que tiene esto. Fischer se forjó así mismo como un ajedrecista muy completo en todas las facetas y sin una sola fisura en su juego.

El ajedrez era su vida, dedicándole las 24 horas del día. Esta capacidad de sacrificio (incluso llegó a aprender ruso para poder entender las revistas especializadas de la URSS), unido a su inteligencia -con un cociente intelectual de 184-, su talento innato para el ajedrez, su espíritu de lucha que le hacía pelear siempre hasta el último recurso en busca de la victoria y su superioridad psicológica sobre sus rivales, hicieron de él el genio que era.

Fue una lástima que tras conquistar el título mundial abandonara el ajedrez, negándose a defender su título, y privándonos de hermosas creaciones. Pero él era así de impredecible.

Aprovecho estas líneas para animar a los aficionados al ajedrez a que lean su libro “mis 60 mejores partidas”, donde nos muestra sus análisis y conocimientos.

Boby Fischer, el ajedrez no te olvida. Descansa en Paz.

*Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez

Entrenador de la F. I de Ajedrez

ROBERT JAMES FISCHER

*Nació en Chicago en 1943.

*Aprendió a jugar al ajedrez a los 6 años leyendo un manual.

*Hasta los 10 años no mostró un interés real por el ajedrez

*A los 12 años ya estaba jugando en la categoría de Maestro

*A los14 años se proclamó Campeón Absoluto de los EEUU título que consiguió en las 8 ocasiones que los disputó.

*A los 15 años consiguió el título de Gran Maestro.

*En 1970 gana el interzonal clasificándose para los torneos de candidato al campeonato mundial

*En 1971 derrota en los matches de candidatos a Larsen y Taimanov por un impresionante 6-0 y al excampeón mundial Petrosian por 6-2.

*En verano de 1972 se proclama Campeón Mundial al derrotar a Spassky. El Mundial se disputó en Reykjavik.

*En 1975 la Federación Internacional le quita el título al negarse a defenderlo ante Anatoly Kárpov.

*En 1992 reaparece después de 20 años jugando un encuentro en Yugoslavia contra su viejo rival Boris Spassky.

*Fallece en Reykjavik el 17 de Enero de 2008 a la edad de 64

años debido una enfermedad renal.