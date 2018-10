Amor eterno al fútbol, tanto antiguo como moderno.

“Es imposible ir hacia delante y mirar hacia atrás; quien vive en el pasado no puede avanzar”. (Ludwig M. Van Der Rohe). Se está instalando entre los hinchas futbolísticos un lema que va calando:”Odio eterno al fútbol moderno”. Son añoranzas por los recuerdos históricos y nos queremos seguir aferrando: “El fútbol ya no es lo que era”. En realidad, siempre trato de centrarme en lo que ocurre en el terreno de juego, eso es para mí el fútbol, pero es difícil sustraerse al capitalismo que hace desaparecer a ciertos clubes y a otros los salva con la entrada de grandes empresas, dinero procedente Dios sabe de dónde… Ese apego a lo de antes sería beneficioso si le damos una continuidad con mejoras; de otra forma, supondría un anquilosamiento mental innecesario. Ya son muchas veces en las que afirmo mi adhesión al “Pressing Fútbol”, aquella fórmula contemporánea de Rinus Michels de principios de 1970 (Siglo pasado) que luego fue dejando posos hasta la confirmación del “Dream Team” de Johan Cruyff y el Barcelona de Guardiola.

Pero quiero dejar sentado que el fútbol no es solo lujo, riquezas, contratos millonarios, ser profesional también es jugar en Segunda división A o B, con los problemas inherentes a los clubs que disponen de pocos ingresos y no siempre pagando religiosamente. También sabemos que el entrenador y los jugadores acaban siendo poco respetados convirtiéndose en monedas de cambio. El aficionado quiere buen juego, buen fútbol y buenos resultados sin recapacitar cómo se consigue eso. Fútbol emocionante sin emoción por el fútbol propiamente dicho, las implicaciones suelen variar de enfoque. En estos días, dos aficionados al fútbol, Carlos Roberto y Miquel Sanchis, han publicado un libro que es todo un ejercicio de nostalgia y crítica a un fútbol que cambió aficionados por consumidores: “Odio al fútbol moderno”. Al parecer, una oda a las gestas europeas de equipos pequeños, a los futbolistas con bigote, a los estadios con cerveza, almohadillas y marcadores manuales como representación de un fútbol más noble.

Personalmente, con lo que menos comulgo es que el elogio a lo antiguo resulte una crítica mordaz a lo nuevo: “Es un deporte secuestrado por el dinero”, denuncian en el referido libro, pero entrenadores como Simeone siempre alude al “mejor presupuesto” siempre que pierde un partido. Se dicen verdades como puños asegurando que el aficionado al fútbol es conservador y no le gustan los cambios; hay poco espíritu crítico mientras que mi posicionamiento me lleva a que debemos tomar lo mejor del fútbol de antes y lo mejor del fútbol de ahora para evolucionar favorablemente. El juego actual es más vistoso, menos agresivo, más seguro, los estados acogen con mayor comodidad a sus aficionados, etcétera. Y aquellos autores siguen diciendo que “Confiamos en que el fútbol vuelva a ser de la gente”, utopía por la que yo mismo pasé cuando compré acciones de mi club de niño, la Unión Deportiva Salamanca, y acabé esquilmado. Hay ejemplos históricos donde la mejor manera de hacerse con un club es engordar sus deudas, acumularlas, y un buen día le prestas el dinero para pagar las deudas, lo que lleva a ser el acreedor máximo y, finalmente, el propietario. Y esto no es fútbol antiguo ni moderno, esto es una golfería impermisible. En mi libro “La Ignorática y el fútbol” resumí un “Diálogo entre el fútbol antiguo y moderno” del periodista J. F. Retacker, escrito hace más de 60 años y que está de plena actualidad. Era el debate permanente entre la nostalgia y el necesario avance.

Salamanca, 25. Octubre. 2018.