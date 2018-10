Ganemos propone que la Diputación promueva la formación e inserción laboral de los jóvenes en el campo

Miércoles, 24 de octubre de 2018

La idea es que el Gobierno provincial ofrezca formación a personas desempleadas mediante una “capacitación profesional básica” y actúe, además, como intermediario con las explotaciones agrarias de la provincia

Ganemos Salamanca propone que la Diputación promueva la formación e inserción de jóvenes trabajadores profesionales del campo para que puedan prestar sus servicios en las explotaciones ganaderas de la provincia, ante la actual demanda existente. La idea es que el Gobierno provincial ofrezca formación en esta área a personas desempleadas mediante una “capacitación profesional básica” y actúe, además, como intermediario con las explotaciones agrarias de la provincia.

Asimismo, Ganemos considera que dotar al campo salmantino de personas cualificadas para trabajar en las explotaciones, donde “hay una fuerte demanda de personas trabajadoras”, ayudará a repoblar las zonas rurales, según explica el diputado de la formación granate, Gabriel de la Mora.

Para dar forma a la iniciativa, la agrupación de electores propone realizar consultas previas a las OPA (Organizaciones Profesionales Agrarias), las asociaciones ganaderas de la provincia y centros como la Granja Escuela Lorenzo Milani o la Escuela de Capacitación Agraria. En cuanto a la formación en sí, esta se impartiría en escuelas profesionales y, con respecto a las y los trabajadores, Ganemos considera que en su selección podrían participar tanto los servicios de empleo, como las organizaciones sociales que tienen en marcha proyectos similares,

Línea directa de subvenciones del Estado

En lo relativo a la financiación de este proyecto, Ganemos asegura que podría ser estatal y, en este sentido, recuerda que existe una línea directa de “subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menos población”, tal y como publica el ‘BOE’ (‘Boletín Oficial de Estado’) del pasado 6 de octubre, por lo que hacer realidad esta iniciativa sólo dependería de tener “voluntad política”.

Dichas subvenciones, que ascienden a un total de 80 millones de euros (con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo 2014-2020), están destinados a “incentivar y promover proyectos que aumenten la empleabilidad y el emprendimiento de personas jóvenes que residan o vayan a hacerlo en municipios”, que no formen parte de gran área urbana, cuya población sea igual o inferior a 5.000 habitantes, o a aquellos cuya población sea de entre 5.001 y 10.000, pero que sufran saldo demográfico negativo.

Además de los municipios mencionados, las subvenciones también están dirigidas a diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales, consejos comarcales, mancomunidades de municipios (siempre que las localidades asociadas tengan las características requeridas y sumen, al menos, 5.001 habitantes) y los organismos autónomos vinculados o dependientes de cualquiera de las entidades locales Territoriales anteriores.

En cuanto a las personas destinatarias, el Real Decreto relativo a las subvenciones señala a las personas de edades comprendidas entre, incluidas las personas con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación. Los gastos subvencionables y no subvencionables, así como los requisitos para la aprobación de la ayuda parecen señalados con detalle en el texto del Real Decreto. Las solicitudes pueden empezar a presentarse en tres meses, y tanto el plazo de presentación como la realización de los proyectos, finaliza el 31 de diciembre de 2020.