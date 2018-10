Desacuerdos con el señor Movilla

Miércoles, 24 de octubre de 2018

Mercenario: Persona que desempeña por otra un empleo o servicio por el salario que le da. Persona que realiza cualquier clase de trabajo por una retribución, generalmente económica, o que trabaja con el único interés de ganar dinero. "La mayoría de los futbolistas de hoy en día son unos mercenarios que no sienten los colores de su equipo".

Viene a cuento cuando un sector de la grada del estadio Helmántico cantó a nuestros "jugadores mercenarios" y "esta camiseta no la merecéis". Este tipo de canticos no me gusta y creo que son perjudiciales para nuestro equipo.

Y ahora que ya tenemos más versiones de lo ocurrido en el seno de nuestro equipo me asaltan varias dudas señor Movilla y que son las siguientes:

Usted manifiesta en el encuentro con las peñas “El del motivo de mi despedida es que no puedo trabajar con personas que imponen jugadores o entrenadores que no tienen nivel para esta categoría". De sus palabras deduzco que se le imponían unos jugadores que nosotros no conocíamos y serían solo del agrado de la propiedad. Pasan los días y nos esteramos que los jugadores que "le imponían" eran Tyson, Galván, Amaro, Marco Iván, Juanan, Coque, Tejedor , Garban y Chiapas con contrato en vigor.

Dijo usted que cada aficionado se siente entrenador y yo honestamente le habría dicho, de haber sabido que eran estas las imposiciones que usted "denuncia a toro pasado", que debería haberlas aceptado, muchos aficionados habríamos renovado a estos jugadores pues son de los que sienten los colores y sobre todo porque no son peores que los que usted contrató.

Deduzco de sus palabras que el entrenador que no tenia nivel para la categoría y además aceptaba a pies justillas los deseos del presidente o de la propiedad es Pablo Cortés. La versión del entrenador que nos ascendió a segunda B es que las alineaciones y todas las decisiones técnicas en la pasada temporada fueron suyas y que NUNCA recibió consignas.

Usted manifestó "No estoy de acuerdo con la destitución de Campos", la segunda versión es que es usted el que le despide, ¿Quién dice la verdad?.

Usted manifiesta que existían deudas importantes de la temporada pasada y la segunda versión es que muy pronto se recibirá el informe del auditor y será entonces cuando se certifique quien dice la verdad ¿No podía usted haber esperado a que se recibiera y fundamentar "su denuncia" si este informe dice que la contabilidad anómala?

Señor Movilla leo y releo su comunicado y en particular el párrafo " He estado varios meses sin dejar de trabajar para conseguir una plantilla competitiva. No tengo ninguna duda de que esta temporada el equipo va a dar muchas alegrías y va a hacer un buen campeonato". Pero la realidad, a día de hoy, es que el equipo está hundido en los últimos puestos dando una mala imagen. Una parte de la grada de animación, unos pocos que no representan a toda la masa social de nuestro equipo, cantaron lo que cantaron y si la afición y el equipo se enfrentan el fracaso estará garantizado.

Señor Movilla es usted el UNICO responsable de la confección de la actual plantilla y la opinión generalizada es que una plantilla descompensada. ¿Podría ser que usted sintiera que su trabajo principal no había sido el correcto y por eso tomara la decisión de dimitir?. Su salida debería haber sido MAS DEPORTIVA asumiendo los errores y acatar su propio consejo cuando dice "Siempre y cuando impere el bien del equipo y no los intereses personales que nada tienen que ver con el fútbol".

Señor Movilla yo no me puedo fiar de una persona que manifiesta que no quiera hablar con el presidente y que si le sigue hablando le da un cabezazo, parece mentira que usted fuese deportista profesional y no aprendiera lo que es el respeto y que la violencia SOLO genera violencia. Por último quiero que sepa usted que no tengo ningún motivo para defender al presidente y si reprocharle que anulase su reunión con las peñas. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio.

Hala Unión viva Salamanca.

Emilio García García. Socio nº 82 del Salamanca CF UDS