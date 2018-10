La paridad de género en la selección de obras de Las Edades del Hombre

Miércoles, 24 de octubre de 2018

El Partido Popular y Ciudadanos ha rechazado esta mañana la propuesta del grupo parlamentario Podemos CyL, defendida por la portavoz de Cultura Mª Josefa Rodriguez Tobal, que pedía a la Junta que el comité de selección de obras de las Edades del Hombre responda al principio de paridad de género y que la participación de artistas contemporáneos en las Edades del Hombre sea paritario en las sucesivas ediciones.



La Exposición "las Edades del Hombre" pretende ser consolidada como producto turístico en Castilla y León "La marca Edades del Hombre", tras 25 años de existencia la cota de participación de artistas contemporáneas ha sido de mínimos, en algunas ediciones incluso nula, ¿esto significa que no hay artistas contemporáneas en Castilla y León? O ¿responde más bien a un concepto patriarcal del arte y la cultura?



Según Rodríguez Tobal, tras la evidencia de la escasísima cuando no nula participación de mujeres artistas contemporáneas en las diferentes ediciones de Las Edades del Hombre y porque, como supongo que es sabido, en las últimas ediciones de las Edades del Hombre, los artistas hombres de la provincia del lugar elegido para la exposición ya sean buenos, malos o regulares , están todos representados con alguna obra, no así las mujeres artistas, el grupo pidió información a la Junta de Castilla y León relativa a la selección de artistas. La Fundación nos envió un informe en el que se informa que existe un comité de selección de obras, compuesto por comisarios, guionistas, el director de la exposición, delegados diocesanos de patrimonio, técnicos de la propia Fundación, asesores puntuales de universidades u otras instancias y curiosamente todos son hombres, ni una sola mujer forma ni ha formado parte nunca del comité de selección de obras.



Se justifica la Fundación manifestando que el comité selecciona las obras en base al guion expositivo, independientemente de su autoría y esto es aún peor que reconocer la evidencia y subsanarla para próximas ediciones, porque decir eso es lo mismo que afirmar que NO hay autoras que hayan realizado alguna obra que tenga que ver con la temática de la exposición , de ninguna de las ediciones. No puede haber un argumento más zafio, falso y machista.



No conocen a las artistas de Castilla y León, en consecuencia no tienen ni idea de la obra con la que estas cuentan y no tienen por tanto forma de saber si encajarían o no en las propuestas temáticas, de hecho me consta que van a tiro hecho y que ninguna artista ha sido contactada por los organizadores.

Podemos Castilla y León