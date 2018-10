La artista Dora García ofrecerá una Master Class en el DA2

Martes, 23 de octubre de 2018

La obra de la vallisoletana formará parte del programa de Visiones Contemporáneas del Da2

El salón de actos del DA2 acogerá este miércoles, 24 de octubre, una Master Class de la artista Dora García. Aserá a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Nacida en Valladolid en 1965, Dora García estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y posteriormente en la Rijksakademie de Ámsterdam. Tras vivir casi dos décadas en Bruselas tiene ahora fijada su base en Barcelona. Referente internacional dentro del arte contemporáneo, ha participado en la Bienal de Venecia del 2011 (pabellón nacional, proyecto Lo Inadecuado), la del 2013 (pabellón de Mónaco, proyecto The Joycean Society) y el 2015 (exposición internacional, proyecto The Sinthome Score); la Documenta 13 en 2012 (proyecto Klau Mich) y Munster Sculpture Projects en 2007 (proyecto The Beggar’s Opera). Recientemente ha presentado individuales en Toronto Power Plant; IVAM, Valencia, The Tetley, Leeds; Galerie Michel Rein, París, La Verrière, Bruselas y el Museo Nacional Reina Sofia donde este 2018, ha presentado la exposición “Segunda Vez”.

Es profesora en la Academia Nacional de Arte en Oslo y la escuela HEAD en Ginebra y es miembro de la facultad del PEI en MACBA Barcelona. Codirige, desde 2012, Les Laboratoires d’Aubervilliers en Paris. Su obra formará parte del programa de Visiones Contemporáneas del Da2.