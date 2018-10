¿POR QUÉ ESTAMOS INDEFENSOS?

Les cuento una anécdota, pero está llena de significado. Es mucho más que una anécdota.

El otro día iba en el tren a Madrid, en el vagón iba un hombre que compró su billete por error para el día siguiente, el tren iba medio vacío, pero el cobrador le dijo que tenía que pagar otra vez, y cuando el hombre se negó, le dijo que tenía que bajarse, que llamaría a la policía, etc A mí me pasó algo parecido hace años, un cobrador me hizo pagar otra vez, y me amenazó con echarme del tren en mitad de la noche.

Renfe es implacable con los usuarios, no quiere perder ni un céntimo, no digamos si te ha caído el billete al suelo antes de salir en Cercanías de Madrid. Pero cuando ella se equivoca no pasa nada. La semana pasada un tren de Madrid a Salamanca se estropeó y los viajeros tuvieron que pasar a otro tren. Hace un mes ocurrió lo mismo en un tren que iba de Burgos a Valladolid . Por cierto la prensa no dice nada de eso. ¿Es más importante informar de los besos de Enrique Iglesias?

Google tiene montones de errores e informaciones caducadas en nombres, lugares, actividades. Le preguntas por un acto y te dice el de hace tres años. Pero no hay con quien hablar, nadie da la cara, no tienes a quien decírselo. Los responsables están detrás de su muralla china. Y la gente sigue creyendo en Google con fe de carbonero.

Kafka tenía razón, somos seres indefensos, pequeñas letras en manos de las grandes instituciones. El agrimensor nunca tendrá una oportunidad contra el Castillo. Nos machacan continuamente, pero estamos en el mejor de los mundos. La literatura no es un adorno, la literatura nos muestra la vida con lucidez.