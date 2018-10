Inundaciones y empatía. Hablando bien del ser humano

Martes, 23 de octubre de 2018

Las desgracias ajenas, salvo que seamos muy desalmados, nos conmueven y nos llevan a tener emociones vicarias con las personas que las sufren. Este es el núcleo afectivo de la empatía. Estos días ha sido maravillosa la reacción de tanta gente ante la desgracia de tantos.

Hay cuatro rasgos empáticos que pueden ir juntos o separados:

(a)Empatía mental: nos permite ponernos en el lugar del otro, analizar las consecuencias del suceso y comprender como se sienten. Es un rasgo positivo, cognitivo, del cual podemos hacer buen o mal uso, como de la inteligencia. Por ejemplo, un terrorista puede desfrutar con el dolor de sus víctimas. Solo una ética universal garantiza el buen uso de esta empatía.

(b) Empatía afectiva o emocional: compartir las emociones de los demás, con una experiencia vicaria (puede llegar a ser muy similar) de lo que el otro siente. Es también un rasgo positivo, salvo que nos conmocionemos tanto que no podamos soportarlo, como pude ocurrir a quienes ayudan en emergencias o en una UCI hospitalaria. En estos casos, para quienes tienen que ayudar “in situ” conviene que se trate no de una empatía vicaria, sino “congruente”, que case bien con la situación de las víctimas, pero mantenga la serenidad suficiente para ser eficaz en la ayuda. Es decir, quienes ayudan tienen que tener capacidad de autocontrol emocional.

(c) Empatía ansiosa. La conmoción emocional se convierte en autopreocupación (¡Ay si me hubiera pasado a mí!) o descontrol emocional (no lo puedo soportar). Es un rasgo negativo, mejor puntuar muy bajo en él.

(d)Empatía virtual: Situaciones que sabemos que no son reales, sino virtuales, nos conmocionan muy intensamente. Por ejemplo, en el cine, en los cuentos, etc. No les puedo decir si este factor es positivo o indiferente.

Una persona ideal emocionalmente: puntuaría alto en empatía mental y empatía afectiva, tendría capacidad de autocontrol y sería ética. Vamos, un verdadero chollo para sí y los demás.

¿Fácil de entender? Pues clasifique cada una de estas frases en el tipo de empatía que reflejan

1.- Cuando veo cine me emociono mucho y puedo llegar incluso a llorar.

2.- Tengo una buena capacidad de análisis para saber lo que las personas sienten y piensan.

3.- No puedo ayudar en una emergencia porque me pongo muy nerviosa.

4.- Me es fácil compartir los sufrimientos o alegrías de los demás y tiendo a movilizarme para ayudar, consolar o compartir el gozo de los demás.