Esta España nuestra

Martes, 23 de octubre de 2018

Ha pasado el día de la Hispanidad, el día en que la derecha de este país nos pedía que pusiéramos banderas de España en los balcones como seña de identidad y unidad.

Pero por desgracia miles de familias no han podido colgarlas porque no tienen ni ventanas ni balcones, ya que han sido desahuciados, les han quitado su casa esos mismos que presumen de enseña nacional.

Donde van a poner la bandera esas miles de familias que ni tan siquiera pueden compran un litro de leche para sus hijos? Lo gracioso es que se lo están pidiendo los mismos que son cómplices de su empobrecimiento y les piden que pongan banderas los mismos que han insultado y ofendido a millones de españolas y españoles diciéndoles “habéis vivido por encima de vuestras posibilidades”.

Nos dicen que hagamos alarde de nuestra bandera, que hay que defender la unidad y la igualdad de España. ¿Qué unidad y que igualdad? Cuando en nuestra querida España han aumentado las desigualdades sociales.

Tenemos 8,6 millones de españoles que se encuentran en la pobreza, 1,2 millones más que en 2007, hay cada vez más ricos, aumentando su riqueza en detrimento de las trabajadoras y trabajadores españoles.

Los enriquecidos a costa de empobrecer a los demás sacarán la bandera y dirán que se sienten muy orgullosos de su españolidad, eso sí, pero con el dinero en los paraísos fiscales, tributando fuera de España o tributando poco.

Y yo me pregunto, si se sienten tan españoles, ¿por qué no pagan impuestos justos y tributan en nuestro país?

Viendo un escenario de insignias nacionales agitándose en el viento y proclamando que se va a derogar la ley de violencia de género si llegan al poder como ha sugerido VOX, ¿qué puede sentir esa mujer que ha sufrido en sus carnes la brutalidad y siente pánico de ir por la calle y cuando entra en su casa mira a un lado y a otro por si su expareja la está esperando para asesinarla?

Desde este escenario lleno de banderas españolas agitadas le están diciendo que la van a desproteger, que su vida se va a convertir en un infierno mayor. ¿A esa mujer le pides que ponga una bandera de España en su balcón? Sufre la violencia y encima le echas la culpa de todo. ¡Increíble! Tal vez se quiera recuperar al “macho ibérico” del franquismo para mayor vergüenza de este país.

Cuando hablamos de España, ¿de qué España hablamos? ¿De la España que dice a los jóvenes que se tienen que ir a otros países si quieren tener futuro? ¿De la España que aumenta la edad de la jubilación cuando con 45 años ya no encuentran trabajo y bajan las prestaciones y las pensiones? ¿De la España que dice a nuestros mayores que son un lastre cuando han sido ellos los que han levantado nuestro país y traído la democracia? ¿De la España que arroja del sistema universitario a miles de estudiantes por problemas económicos? ¿De la España que precariza el empleo y echa de sus casas a las familias? ¿De la España en la que hay un 25% de pobreza infantil? ¿De la España cuyas decisiones no se toman aquí, sino en Bruselas, en Berlín y en las bolsas de Wall Street, Londres, París o Tokio? ¿De la España que se deshumaniza y se embrutece con el racismo, la xenofobia y el rechazo al pobre?

No quieren a los emigrantes y refugiados, pero después van a Cáritas a buscar a una mujer para que se quede interna con sus padres a cambio de una miseria o buscan a inmigrantes para que trabajen en sus campos.

Algunos utilizan la bandera española para agredir, para imponerla a los demás, bien desde el balcón o con videos a través del Facebook o WhatsApp cargados de mentiras y de odio, aunque nunca les he visto con la bandera cuando maltratan en una residencia a los ancianos o comedor social, o defendiendo la sanidad o la educación.

Es la España cuya enseña representa la de un país injusto que se siente superior y puro, todos ellos elementos que se encuentran en el camino del fundamentalismo y el fanatismo.

Somos muchos a los que nos gusta la España solidaria, acogedora, justa, pacífica, que hace de la libertad, de la justicia, del respeto, la tolerancia y la diversidad valores fundamentales.

Me gusta la España donde hay gente que se pone en la puerta de una vivienda para que no se eche a una familia a la calle. Me gusta la España que lucha por un trabajo estable y por una vida digna para todos. Me gusta la España que no discrimina y acepta la diversidad en toda su amplitud. Me gusta la España que protege a la gente cuando lo está pasando mal y la anima a seguir hacia adelante. Me gusta la España que va a los Campamentos de refugiados saharauis en mitad del desierto. Me gusta la España que da abrazos, la que sabe perdonar. Me gusta la España honesta y honrada, que no es cómplice de la injusticia o cualquier tipo de maldad. Me gusta la España que busca la igualdad desde la dignidad. Me gusta la España donde el maestro no tenga que comprarle un bocadillo a un niño porque sus padres no se lo pueden comprar. Me gusta la España que vela por nuestra salud, educación y protección social. Me gusta la España cuyas ciudadanas y ciudadanos seamos actores y protagonistas de nuestra democracia.

Y ahora te pregunto: ¿Cuál es la parte que te gusta de esta nuestra España?

Andrés Barés Calama