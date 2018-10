Nueve establecimientos mirobrigenses toman parte en el Concurso de Escaparates de la AECC

Lunes, 22 de octubre de 2018

La Asociación Española contra el Cáncer tiene en marcha el tradicional Concurso de Escaparates con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama que se conmemoró el pasado viernes 19. En esta ocasión, este Concurso no se resolvió con la habitual votación en plena Plaza Mayor mirobrigense, sino que se desarrolla de forma íntegra a través del perfil de Facebook de la Asociación.

En el mismo, se ha creado un álbum con las fotografías de los establecimientos mirobrigenses participantes, un total de 9: Mónica Monroy Fotografía, Ferretería Sertorio, A. de la Nava, Farmacia Sánchez-Abarca, Calzados Montero, Milar Hermon, Óptica Vasconcellos, Peluquería XQUÉ y Óptica Cid.

Hasta el próximo viernes, todas aquellas personas que tengan un perfil en esa red social pueden votar por su escaparate favorito, entrando en el álbum: https://www.facebook.com/pg/aecc-en-Salamanca-263852296992106/photos/?tab=album&album_id=1996688477041804&__xts__%5B0%5D=68.ARDyFOJ-VLHlun8ffGKVQQYPL6W9XMf1_M8bpVKsFme-E3jotqTrNKjHuE-5SJrmiPZCbtlz-jFU_KBSoMqADq4EllLY8bRSZmKLFwzXaeGXO7Y6noBqEyQXES2nLyad56Yrb6Gfms80roulS3K0VgCXmQIs93HQocYWajRFd-C3N-Va8CzZ4s_hnHj46qArsefTui5dRYc&__tn__=-UC-R.

La fotografía que tenga más interacciones (Me gusta, Me encanta o Me asombra) al final de la semana será proclamado vencedor, llevándose sus responsables dos entradas para la cena benéfica que llevará a cabo la AECC en Ciudad Rodrigo en 2019, mientras que el segundo y el tercer clasificado se harán con una entrada cada uno. Además, los tres premiados recibirán una placa, y serán reconocidos públicamente en las redes sociales de la AECC.