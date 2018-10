No me dan miedo los fantasmas

Me dan miedo los animales que se comen entre sí. Me dan miedo los desastres –“sin ayuda de los astros”– naturales. Me da miedo la densidad de algunos silencios, la lucidez de algunas noches. Me da miedo que se nos olviden aquellos a los que no podemos ver. Me da miedo que se nos olviden aquellos a los que no podemos escuchar. Me da miedo que dejemos de hablar con las estrellas, que imantemos los desastres. Me da miedo que no podamos ver ni escuchar. Me da miedo que se nos olvide ver y escuchar. Me da miedo que se nos olvide que somos animales. Me da miedo –¡qué predecible!– que deje de darnos miedo. Que deje de darnos miedo olvidar que somos animales. Que dejen de darnos miedo los animales que se comen entre sí.