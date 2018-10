Lectur@ y S@lud

En la sociedad actual donde todos estamos pendientes de los nuevos avances tecnológicos y, deslumbrados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación conocidas como TICs voy a tratar de reflexionar en unas pocas líneas sobre los beneficios de la lectura de libros.

En relación con el género, ahora que está tan de moda y en boca de todos hablar de las diferencias, el perfil del lector habitual es una mujer con un nivel de instrucción alto. Además, las mujeres leen más libros que los hombres que leen más prensa y revistas. Por otra parte, también es diferente el interés primario que justifica la lectura, las hombres leen por obtener información y formación, los valores tradicionales dela lectura. Mientras que las mujeres lo hacen éstos y otros valores. Por grupos de edad, los que más leen son los adultos y, por eso me temo que en las próximas generaciones esta realidad se acentué más y, se lea menos.

A la lectura de libros se le ha relacionado tradicionalmente con la importancia para estar informados y formados y, es cierto no lo voy a negar yo que ando rodeado de libros de carácter profesional; pero también los libros jueguen otro papel importante que tiene que ver con su relación con la Promoción de la Salud y la prevención de la enfermedad y la protección frente a los Riesgos frecuentes que genera la Sociedad actual por ser compleja de entender y de afrontar porque hoy se valora más lo accesorio que lo fundamental, lo innovador que lo trascendente y, anecdótico frente a lo consistente y coherente que dan el esfuerzo y los valores humanos.

En este contexto la lectura de libros y, no necesariamente libros de autoayuda, pueden tener un impacto importante en el día a día y en la evolución personal y profesional porque conllevan asociados beneficios como estimular la imaginación y ¨vivir¨ otras vivencias y realidades distintas que nos hacen reflexionar sobre la Vida y, nuestra vida. También como refieren los estudios realizados con este objetivo que es valorar la capacidad que tiene la lectura en relación con aspectos de fomento de la Salud y la prevención como es: evitar pensamientos negativos, paliar la soledad, trasmitir tranquilidad, mejorar las relaciones interpersonales, ayudar a sentirse mejor y a gestionar mejor las emociones, etc. Todas estas percepciones referidas en encuestas por los lectores habituales mejoran el componente psicológico y social de la Salud y suponen una herramienta preventiva y de protección frente a muchos problemas de Salud que son muy frecuentes en nuestros días como la ansiedad, la intranquilidad, la soledad, la depresión menor, el estrés, etc. Todos ellos se tratan actualmente con medicamentos porque en el Estado del Bienestar hemos introducido sin reparo financiero la medicalización de la Vida. Hoy se soluciona todo o casi todo con medicamentos cuando muchos de ellos se pueden controlar con cerebro, sentido común y, también con la lectura de libros que pueden aportar información, educación y alfabetización sobre la Salud que es lo necesario para promocionar una vida saludable que controle las emociones y, las situaciones personales y familiares que provocan estos problemas como la intranquilidad, ansiedad y estrés.

Además, la lectura fomenta la imaginación y la reflexión personal y, por tanto, fomenta el ocio activo intelectual como componente positivo para la Salud porque las evidencias científicas asocian la lectura al fomento de la plasticidad neuronal y aun aumento de la reserva cognitiva. En consecuencia, pueden tener un carácter preventivo y de protección frente a las demencias y, el Alzheimer. La lectura también entretiene, divierte y produce satisfacción. Por tanto, fomenta la Salud y el valor que la misma es para la Vida porque se debe poner en valor la Salud frente a la enfermedad. Hoy sólo se valora la Salud cuando se pierde…

En mi opinión, leer habitualmente informa y capacita; promociona el intelecto y la reserva cognitiva y, mejora el componente psíquico y social y, por tanto la Vida es más Saludable.

JAMC@