El CD Guijuelo quiere volver a la senda ganadora frente al Coruxo

Sábado, 20 de octubre de 2018

GUIJUELO | El equipo pierde al portero Felipe por una rotura de fibras y Zarco ocupará el marco mañana a partir de las 18:00 horas

El Club Deportivo Guijuelo afronta mañana un nuevo encuentro de liga con la intención de olvidar la derrota ante el San Sebastián de los Reyes y volver a puntuar de tres en tres. El rival es el Coruxo FC, un equipo ubicado en la parte baja de la tabla. Hasta ahora el Municipal ha sido la mejor baza para el equipo verdiblanco, campo en el que no ha perdido un encuentro en lo que va de liga. El partido será el último de la jornada, comenzando a las 18.00 horas.

La mayor novedad para el equipo de Ángel Sánchez es la ausencia de Felipe, el portero titular, que sufrió una rotura de fibras el pasado domingo. Zarco ocupará su puesto en el terreno de juego, con Cetu, portero de la cantera, en el banquillo. Por otro lado, aún es duda Ayala. Mientras que Jesús aún está lesionado para otras dos semanas, estando el resto de la plantilla disponible

El entrenador, Ángel Sánchez, destaca que es un partido importante “El pasado domingo el equipo no estuvo muy bien, sobre todo en ofensiva. Nos enfrentábamos a un equipo muy potente. Así que esta semana hemos trabajado muy duro, estamos mucho más alerta tras una derrota y nos hemos concentrado en este partido frente al Coruxo. Queremos hacer del Municipal un fortín y que no se escapen los tres puntos. Una derrota no puede afectarnos porque la liga es una carrera de fondo. El fortín hay que construirlo semana a semana”.

En cuanto al rival, Sánchez destacó que el Coruxo es un equipo más complicado de lo que parece: “Es un equipo que no ha recibido muchos goles. Es muy ordenado en fase defensiva y en ataque tiene jugadores muy interesantes como Mateo o Diego Silva. Son muy peligrosos si saben ordenarse bien y aunque lleve pocos goles, son capaces de crear muchas ocasiones, jugando francamente bien”.