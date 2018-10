La Virgen de la Soledad saldrá en procesión el próximo 28 de octubre

Sábado, 20 de octubre de 2018

La salida extraordinaria de la imagen tendrá lugar con motivo de la 45 Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de la Soledad

Salamanca acogerá del 26 al 28 de octubre la 45 Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de La Soledad, un encuentro que finalizará el domingo con una procesión extraordinaria con la imagen salmantina por las calles de la ciudad tras la misa que oficiará en la Catedral Nueva el obispo, Carlos López.

La convivencia comenzará el viernes, 26 de octubre, con la bienvenida a todos los participantes en la sede de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Salamanca. El sábado por la mañana está prevista una visita a la Catedral y a la exposición Ieronimus, además de una recepción en el Ayuntamiento.

Por la tarde tendrá lugar un concierto-coloquio con actuaciones musicales y la charla sobre el tema ‘Decreto base para las cofradías de la Diócesis de Salamanca’. La jornada finalizará con una cena de hermandad que será presidida por las primeras autoridades religiosas, civiles y militares de ésta ciudad.

El domingo, 28 de octubre, a las 10.30 horas se celebrará una eucaristía en la Catedral Nueva, presidida por el obispo de Salamanca, Carlos López, y concelebrada por el cabildo catedralicio. Durante la misa se llevará a cabo la tradicional Colecta de Hermandades, cuya recaudación será entregada a Cáritas Diocesana y a Proyecto Hombre.

Acto seguido se procederá a la salida extraordinaria de Nuestra Madre ‘María de la Soledad’ por las calles de la ciudad. Podrán unirse al desfile cuantas hermandades deseen hacerlo y será portada a hombros por los hermanos y hermanas del Paso de la Hermandad. El desfile tendrá el siguiente recorrido: salida de la Catedral, C/. Benedicto XVI, Plaza de Anaya, C/. Rúa Mayor, Plaza del Corrillo, C/. Prado, C/. del Prior, Plaza de Monterrey, Plaza de las Agustinas, C/. de la Compañía, C/. Rúa Antigua, C/. Libreros, Patio de Escuelas Menores (posibilidad de un acto con la Universidad), C/.Libreros, C/. Calderón de la Barca y entrada en la Catedral.

