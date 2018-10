El PP presenta una moción para pedir que gobierne la lista más votada o que haya 2ª vuelta

Viernes, 19 de octubre de 2018

CIUDAD RODRIGO | Los propios populares apuntan que si no obtienen 9 concejales no podrán volver a gobernar en Miróbriga

El Partido Popular dio a conocer en la tarde del viernes una moción que presentarán en el próximo Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en la cual piden que se modifique (a nivel nacional) la Ley Orgánica del Régimen Electoral para que gobierne en los Ayuntamientos el partido que sea el más votado en las urnas, o que haya una 2ª vuelta, para que así no les ocurra como a ellos.

Como recordaron en la rueda de prensa ofrecida en la tarde del viernes, en Ciudad Rodrigo el PP ganó las elecciones con el 40% de los apoyos, pero quién ostenta la Alcaldía es el PSOE pese a haber obtenido la mitad. En este punto, se centraron en hablar de Ciudadanos, “que en vez de apoyar una opción moderada y de centro”, apoyó a PSOE e IU. Para el PP, “Ciudadanos ha demostrado que es un partido de izquierdas”, reprochándoles asimismo que se negasen a hablar con ellos tras las Municipales de mayo de 2015: “un partido de centro y moderado no se puede negar a hablar como hizo Ciudadanos”.

Para los populares, y según se recoge en la moción que están presentando en todos los municipios de Castilla y León, “debe gobernar la lista más votada cuando la diferencia es muy considerable”, apuntando que “es algo que está en el sentir ciudadano; lo pide mucha población en Ciudad Rodrigo y toda España, que el alcalde no se decida en un despacho entre perdedores o en un restaurante de la Avenida de Portugal como en Ciudad Rodrigo”.

Según los márgenes que recogen en la moción, la lista más votada debería gobernar ‘directamente’ cuando obtenga un mínimo del 35% de los apoyos y distancie al siguiente en al menos 5 puntos; así como cuando obtenga un mínimo del 30% de los apoyos y la diferencia sea de 10 puntos.

En esos casos plantean que al partido más votado se le asignen la mitad más uno de los concejales, y el resto se repartan de forma proporcional. Como opción alternativa, el PP también expone que podría haber una 2ª vuelta, a la que sólo pasarían los partidos que tuvieran al menos el 15% de los sufragios.

En la actualidad, pueden hacerse pactos con libertad tras las Elecciones Municipales, pero el PP entiende que “no es justo ni legítimo porque no es lo que quieren los ciudadanos; lo que ellos quieren es elegir alcalde y no que se haga en un despacho”.

Desde el punto de vista del portavoz del PP, Marcos Iglesias, “tiene que imperar la lista más votada porque este Gobierno no funciona; en Ciudad Rodrigo no se ha hecho nada extraordinario esta legislatura [recordó que durante los gobiernos del PP se construyeron varias infraestructuras], y tampoco se ha cuidado lo ordinario”, en referencia al mantenimiento de parques o vías públicas.

Debido al “cordón que hacen las fuerzas de izquierdas, y aquí también Ciudadanos”, al PP “no le vale con salir a ganar, debe hacerlo al menos por mayoría absoluta”. En este sentido señalan que “si los ciudadanos no nos dan los 9 concejales en mayo, el PP no va a gobernar” porque los tres partidos que conforman el Equipo de Gobierno tienen hoy en día disputas y celos entre ellos, pero “se necesitan”.