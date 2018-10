Juzbado, lienzo del arte del muralismo

Viernes, 19 de octubre de 2018

Con un paseo programado para este domingo se inaugurarán los murales de los artistas participantes en el Certamen de Pintura en el Medio Rural, obras que han plasmado en diferentes rincones del municipio durante esta semana

Los vecinos de Juzbado tienen estos días la oportunidad de ser testigos de cómo los artistas seleccionados para el Certamen de Pintura en el Medio Rural plasman sus bocetos en diferentes rincones del municipio. Un certamen, organizado por el Ayuntamiento de Juzbado con el patrocinio de Enusa, centrado en esta ocasión en el muralismo. Desde este pasado miércoles, y hasta este sábado, los seis artistas continuarán con su trabajo, obras que serán descubiertas durante el paseo (13.15 horas) que tendrá lugar el domingo y en el que también se descubrirá una placa conmemorativa. Previamente, a las 12 horas, tendrá lugar la actividad ‘Muros efímeros de expresión libre’, para todas las edades en la plaza. Será una actividad dirigida a los jóvenes y niños en la que se acercarán al mundo del grafitti gracias a unas láminas plásticas de color blanco colocadas efímeramente en la plaza.

Artistas participantes

El jurado para la selección de los artistas estuvo compuesto por Fernando Rubio de la Iglesia (alcalde de Juzbado) en calidad de presidente y los vocales Félix Curto (artista plástico y fotógrafo), Clara Colinas (profesora y crítica de arte) y Mª Montserrat González González (pintora y profesora).

SEA162. Alonso Murillo se define a sí mismo como grafitero y artista geométrico. Reside actualmente en Madrid y su carrera comienza hace 20 años cuando descubre que el graffiti era una buena forma de conectar naturaleza y arte. Su trayectoria es amplia y dilatada en el tiempo. Siempre ha estado envuelta de la experimentación y la reflexión que ofrece la interacción artística con la naturaleza, en una constante búsqueda de nuevas formas de estimular y plantear interrogantes al observador.

Artes. Toño Prada es un grafitero y artista de origen leonés. Ya con una forjada experiencia en el mundo del muralismo, comenzó dando sus primeros pasos en su ciudad natal, donde salía a pintar muros desde muy joven con un puñado de sprays y a veces de la mano de artistas de la zona que en aquella época consideraba referentes y hoy en día se han convertido en compañeros y amigos de profesión.Es uno de los promotores del conocido festival internacional de arte ARTAERORAP de La Bañeza, uno de los festivales más importantes del país, que ya forma parte de la conocida plataforma de arte StreetArtCities y que además, año a año aumenta considerablemente su afluencia de artistas y público, debido al trabajo insaciable de toda la organización.

Cristian Blanxer, nacido en Barcelona el 1985, comenzó a trabajar como Freelance e Ilustrador en el 2008, una vez finalizada la carrera de Bellas Artes. Su espíritu polifacético lo ha llevado a explorar diferentes estilos y técnicas. Esta inquietud por descubrir nuevos caminos, la frescura de sus pinceladas y la intensidad con la que percibe el color, quedan plasmados en su obra. La luz impresionista y la mancha expresiva de pulsión poética caracteriza el recorrido artístico de Blanxer. En buena parte de su obra reproduce acciones humanas, que van de situaciones más cotidianas a otras más surrealistas.

Repo. Víctor García, nacido hace 36 años en Barcelona reside actualmente en la provincia de Huelva. Etiquetado por el diario El País como el “grafitero del flamenco”, es conocido por su trabajo mural y su destreza con el collage, a través del cual ha retratado a múltiples personajes con un estilo propio y original. Este artista colabora habitualmente con Blanxer y, a sugerencia de este, su candidatura para este certamen será compartida.

SukHa. Teresa Martín Patino, graduada en Bellas Artes, completa su formación en la escuela profesional de dibujo ESDIP como ilustradora digital. Centrada en el arte urbano y la ilustración no deja de lado otras disciplinas artísticas como la fotografía, el diseño o la serigrafía. Sus pinturas expresan feminidad y naturaleza. Conocida por su particular y sensible forma de reflejar patrones geométricos y orgánicos, su obra sorprende al observador en cualquier lugar, tratando siempre de transmitir la relación entre vulnerabilidad y belleza, explorando la conexión entre lo interno y lo externo.

Taquen. Gonzalo Martín es un joven artista nacido en A Coruña y que actualmente reside en Madrid. Su amplia obra mural la compagina con el dibujo y la pintura, siempre interesado en la búsqueda de los cambios y el movimiento que surgen de la interacción del hombre con la naturaleza. Tiene muchas de sus obras repartidas por Madrid y por todo el país, dónde es cada vez más demandado, pero también en lugares tan distantes como Katmandú (Nepal).