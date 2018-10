Una de las trabajadoras que participó en la cacerolada a Chicote, arrepentida de sumarse a la protesta

Viernes, 19 de octubre de 2018

Rosa Durán, quien ya no trabaja en la residencia, asegura que durante la cacerolada solo permaneció en en el geriático una auxiliar para atender al centenar de ancianos

“Yo soy una de las que más picotea en la cocina. Es comida casera y nunca me he puesto mala. De hecho, me llaman ‘la cobaya’ de la cocina porque estoy todo el día picoteando”. Rosa Durán defendió así la comida servida en la residencia de mayores de Babilafuente ante las acusaciones de Alberto Chicote en su programa ‘¿Te lo vas a comer?’. También participó en la cacerolada con la que las trabajadoras protestaron por la grabación del espacio televisivo. A día de hoy, esta extrabajadora del centro –despedida el 26 de agosto por carecer del título de auxiliar– dice arrepentirse de haber participado en la protesta.

Durán mantiene que “la comida no era mala, era comida casera”. “Yo la he comido siempre y nunca me he puesto mala”, resalta, aunque asegura no haber probado nunca los purés: “no veo normales los purés que hacen, son las sobras de todo. Si queda paella, macarrones, pollo, pescado… todo eso va al puré”.

Preguntada sobre por qué participó en las protestas, Rosa Durán manifiesta que “ella [la directora de la residencia] dijo que nos convenía en el trabajo”, a lo que añade: “yo por mi trabajo sí miro”. Rosa explica que durante la cacerolada solo permaneció una auxiliar en la residencia para atender a un centenar de residentes. Asegura que por participar en la protesta recibió “60 o 70 euros” extra en la nómina de ese mes.

Este medio se ha puesto en contacto con los responsables de la residencia para obtener su versión sobre las acusaciones realizadas por las extrabajadoras. Sin embargo, han declinado realizar declaraciones públicas.