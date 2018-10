Luis Francisco Andres, misionero en Panamá: “Ser misionero en América significa ser gente de esperanza”

Domingo, 21 de octubre de 2018

Llegó al que hoy es “mi tierra, mi gente” hace 20 años, y actualmente trabaja en un proyecto con el fútbol como vehículo para ayudar a los más jóvenes a estudiar y salir de la pobreza

‘Cambia el Mundo’ es el lema elegido este año para celebrar, el domingo 21 de octubre, la Jornada Mundial de las Misiones 2018. Una jornada para poner en valor la entrega de los misioneros y una oportunidad para ayudarles a desarrollar su trabajo. Salamanca tiene cerca de 200 misioneros, siendo América el continente con más presencia, ejerciendo su labor en países como Panamá, donde desde hace más de dos décadas trabaja el salmantino Luis Francisco Andrés del Castillo, sacerdote de la Congregación de los Agustinos, y para quien ser misionero a día de hoy, significa “esperanza”. Mucho más que una palabra, porque es “esperanza para mucha gente de saber que no están solos, de saber que muchos problemas tienen solución, esperanza para los que han perdido la ilusión por la vida, saber que a través de Dios pueden encontrar un sentido a su vida, esperanza para los que no tienen esperanza”. “Ser misionero en América significa ser gente de esperanza”, añade, “que da esperanza y que tiene esperanza en que todo puede cambiar y mejorar”.

Los misioneros salmantinos se suman a los 12.000 que tiene España repartidos en 132 países, y que ejercen una labor evangelizadora y social, y extensiva a programas educativos, sanitarios y sociales. Conocedores del territorio y de sus gentes, se han convertido en la voz de los que necesitan ser escuchados. Ellos, hombres y mujeres que viven su vocación fuera de sus fronteras, visibilizan las historias que mueven el mundo.

La “vocación de servir” y “de dar un sentido a la vida, que a veces pasa y no se lo damos”, llevó a Luis Francisco de Andrés a elegir Panamá como su destino, a más de 8.000 kilómetros de España. “Sentía que para hacerlo la mejor manera es ayudando a las personas, desde el primer momento quise ayudar a la gente que más lo necesitaba, a los más pobres. Me vine con 26 años, y he hecho de Panamá mi tierra, mi gente, mi país”. Luis Francisco se encuentra desde hace poco más de un año en Chitré, capital de la provincia de Herrera, tras casi 15 años trabajando “con los Ngöbe, la población indígena mayoritaria de Panamá” (en la comarca Ngöbe Buglé, Llano Ñopo). Una zona del mundo que nos enseña “ese espíritu de querer salir para adelante, de no conformarse con la pobreza, sino querer salir adelante con todas las dificultades que conlleva vivir en la situación de la extrema pobreza; ese ánimo, esa alegría con la que enfrentaban muchos de los problemas con los que tenían que lidiar todos los días. Era el espíritu que los mantenía en la lucha, hubo que enfrentarse a momentos difíciles, de mucha lucha”.

Los misioneros españoles están presentes en más de 130 países de los cinco continentes

De esa lucha, y del empeño y tesón por hacer de este un mundo un poco más justo, habrían de resultar proyectos como la construcción de la residencia Padre Moisés, para evitar que los niños tuvieran que hacer cada día largas caminatas de varias horas para poder ir a la escuela. “Un proyecto muy bonito que gracias a la colaboración de muchas personas, tanto de España como de Panamá, ha salido para adelante. Con casi cien muchachos hospedados y que, gracias a la residencia, pueden estudiar. Llegan aproximadamente 30 cada año, es algo muy importante para esa zona del mundo”, explica.

No menos interesante es el proyecto en el que ahora está embarcado en la parroquia en la que trabaja actualmente, y es hacer del deporte un vehículo para ayudar a los más jóvenes a salir de la pobreza y la exclusión social a la que se enfrentan cada día. “Muchos han abandonado los estudios”, y a través del fútbol “queremos darles un objetivo, y que vean que pueden algo con sus vidas. “A los que quieren entrar en el club deportivo, tienen que estar estudiando, y así logramos que estudien y hagan lo que más les gusta, jugar al fútbol”.