Calderón: “En Coruxo el equipo estuvo compacto y en casa hay que estarlo más si cabe”

Viernes, 19 de octubre de 2018

El técnico gaditano, que tiene las dudas de Martín Galván y de Antonis, pero que recupera a Amaro y Júnior, se mostraba satisfecho con una semana “más tranquila y larga”

Antonio Calderón comparecía hace unos instantes en rueda de prensa previa al partido del domingo ante el Rápido de Bouzas, colista, en el Helmántico, a las 17 horas. Con su habitual tranquilidad, el técnico repasó la semana y los últimos acontecimientos en el club.

SEMANA TRANQUILA: “Para mí ha sido una semana más larga. He tenido más días de entrenamiento y a nivel de club parece que las cosas se van asentando y llega esa tranquilidad que hace falta. Por eso estamos muy contentos”.

EQUIPO MÁS COMPACTO: “En Coruxo es cierto que se vio al equipo más compacto. Hay que tenerlo mucho en cuenta en casa porque es un campo más grande y siempre debemos tener ese equilibrio para contrarrestar al rival en las transiciones. Es difícil jugar encajando mucho porque pierdes la confianza y cada uno quiere hacer luego la guerra por su cuenta. Tenemos jugadores con calidad y ese es el camino”.

SISTEMA 4-4-2: Sobre el sistema utilizado en tierras gallegas señalaba que “voy en función de los jugadores que tengo. Opté por usar este porque creo que es más fácil para ellos. Pero conozco y puedo utilizar más sistemas y el dibujo es que sin balón, al presionar el rival no se sienta cómodo y con dos puntas los centrales ya no les dejas pensar”.

NO MIRAR LA TABLA: También abogó por no pensar en estos momentos en la clasificación. “Ellos son colistas, pero si analizamos no es un equipo que encaje muchos goles. Tiene problema para encontrar puerta, pero es lógico, porque son casi todo jugadores nuevos. Ha cambiado tanto el técnico como casi el ochenta por ciento de la plantilla. Además, si miramos dónde están ellos tendríamos que mirar también donde estamos nosotros y son pocos los puntos que nos separan”.

ALTAS Y BAJAS: El técnico señaló que Amaro lleva con el grupo toda la semana y que Indiano acaba de incorporarse también. Por contra, Martín se ha caído esta semana parece que por un tema muscular. Se le han hecho pruebas y hay que ver. También Antonis tiene unos problemas leves, pero “vamos a esperar”, dijo.

INDIANO: El mediocentro madrileño es uno de los jugadores en teoría franquicia, pero todavía no ha debutado. Para Calderón, “tiene mucha experiencia y en un campo así (Helmántico) no le va a temblar el pulso. Tenemos un centro del campo con energía, pero falta esa experiencia y él nos va a ayudar”.

TRANQUILIDAD: En cuento a la incorporación de un lateral izquierdo afirmó que “el club trabaja en ello. Con Calero y Tyson estamos, pero el problema es cuando falle uno de ellos y haya que reconvertir a un jugador. Pero lo importante es que ahora en el club percibo tranquilidad. Hemos parado pero ya estamos echando a rodar. De hecho, hablé con Lovato y me transmitió paz y tranquilidad”, sentenció.